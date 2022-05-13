13 May 2022 - 22:21- Belediyeler

Pursaklar Çöpe Atmıyor Geri Dönüştürüyor...

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Pursaklar Belediyesi Hanım Evlerinde kursa katılan kadınlar, eskimiş eşyaları ya da çöpe atılacak atıkları yeniden dönüştürüyor.
Pursaklar Çöpe Atmıyor Geri Dönüştürüyor... mask
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El becerileri ile ortaya koydukları birbirinden değerli ürünlerle dikkatleri üzerine çeken Pursaklar Belediyesi Gülbahar Hatun Hanım Evi kursiyerleri, Sıfır Atık Projesi kapsamında atılmaya yüz tutmuş bütün eskimiş eşyalar ve çöpe atılacak olan atıkları, günlük kullanıma kazandırıyor.

Çocuk gelişimi kursiyerleri, geri dönüşüm materyallerinden ayakkabı kutusu ve mandalları kullanarak langırt oyunu, atık kartonlardan halka atma oyunu, ip ve keçeden ise dolgu oyuncakları üretti. 

‘‘Atık malzemelerin geri dönüşümünü sağlayan kadınlar, el becerilerini kullanarak atıkları sanat eserine dönüştürüyor’’

Kadınların gerekli imkânlar sunulduğu takdirde çok güzel projelere imza attıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Kursiyerlerimiz Hanım Evlerimizde aldıkları kursalarla evlerinde kullanmadıkları birçok malzemenin geri dönüşüm ile değerlendirilmesini öğrenerek birbirinden değerli ürünleri ortaya koyuyor.

Atık malzemelerin geri dönüşümünü sağlayan kadınlar, el becerilerini kullanarak atıkları sanat eserine dönüştürüyor. Atık malzemeler en güzel şekilde kullanılabilecek hale geliyor. Yeni beceriler öğrenmek ve kendini geliştirmek isteyen hanımlarımızı kurslarımıza davet ediyorum" dedi.

13 May 2022 - 22:21 - Belediyeler

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