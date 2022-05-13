Çankaya Belediyesi Flower Fest'te...

15 Mayıs'a kadar sürecek fuarda Çankaya Belediyesi kendi seralarında ürettiği çiçek, ağaç ve süs bitkileriyle yerini aldı. İç Anadolu Belediyeler Birliği, Ege Belediyeler Birliği, Türkiye Peyzaj Mimarları Odası, Ankara Esnaf ve Çiçekçiler Odası'nın destekleriyle gerçekleştirilen Flower Fest'in Uluslararası konuğu ise Japonya oldu.
Çukurambar Uğur Mumcu Parkı içinde bulunan kendi seralarında kendi işçileriyle maliyeti minimuna indirerek üretim yapan Çankaya Belediyesi, her yıl yaz için kadife, petunya, top kadife, kırçıllı kadife, aslanağzı, vapur dumanı, horozibiği, yıldız, zinya, vinka ve gazanya çiçeklerini üretiyor. Çankaya'nın dört bir yanını çiçek ve süs bitkileriyle donatan Çankaya, Fuar'a da kış boyunca ürettiği bitkilerle katılıyor. Altınpark Fuar Merkezi'nde açılan rengarenk festivalde Çankaya Belediyesi standı, 12-15 Mayıs tarihleri arasında ücretsiz olarak tüm Başkentlileri bekliyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.