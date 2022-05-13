13 May 2022 - 22:22- Belediyeler

Çankaya Belediyesi Flower Fest'te...

ABONE OL Google News Sayfamız

Çankaya Belediyesi, bu yıl ilki düzenlenen Flower Fest Çiçek, Süs Bitkileri, Peyzaj, Park ve Bahçe Düzenleme Festivali'nde kendi ürettiği çiçek ve bitkilerle yerini aldı. Ankara’da bu yıl ilki düzenlenen Flower Fest Çiçek, Süs Bitkileri, Peyzaj, Park ve Bahçe Düzenleme Festivali, kapılarını ziyaretçilere açtı.

Çankaya Belediyesi Flower Fest'te... mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

15 Mayıs'a kadar sürecek fuarda Çankaya Belediyesi kendi seralarında ürettiği çiçek, ağaç ve süs bitkileriyle yerini aldı. İç Anadolu Belediyeler Birliği, Ege Belediyeler Birliği, Türkiye Peyzaj Mimarları Odası, Ankara Esnaf ve Çiçekçiler Odası'nın destekleriyle gerçekleştirilen Flower Fest'in Uluslararası konuğu ise Japonya oldu.

Çukurambar Uğur Mumcu Parkı içinde bulunan kendi seralarında kendi işçileriyle maliyeti minimuna indirerek üretim yapan Çankaya Belediyesi, her yıl yaz için kadife, petunya, top kadife, kırçıllı kadife, aslanağzı, vapur dumanı, horozibiği, yıldız, zinya, vinka ve gazanya çiçeklerini üretiyor. Çankaya'nın dört bir yanını çiçek ve süs bitkileriyle donatan Çankaya, Fuar'a da kış boyunca ürettiği bitkilerle katılıyor. Altınpark Fuar Merkezi'nde açılan rengarenk festivalde Çankaya Belediyesi standı, 12-15 Mayıs tarihleri arasında ücretsiz olarak tüm Başkentlileri bekliyor.

13 May 2022 - 22:22 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Mamak’ta Gelenekselleşen Mahalle Buluşmaları! mask
Mamak’ta Gelenekselleşen Mahalle Buluşmaları!
Çankaya Belediyesi Flower Fest'te... mask
Çankaya Belediyesi Flower Fest'te...
Mamak’ta Tiyatro Festivaline Hazır mısınız? mask
Mamak’ta Tiyatro Festivaline Hazır mısınız?
Başkan Oğuz Çocuklara Oyunları Sırasında Eşlik Etti! mask
Başkan Oğuz Çocuklara Oyunları Sırasında Eşlik Etti!
Sincan’da Asfalt Serim Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor! mask
Sincan’da Asfalt Serim Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor!
Keçiören'de Domates Fideleri Gönül Köşkü’ne Dikildi! mask
Keçiören'de Domates Fideleri Gönül Köşkü’ne Dikildi!
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL