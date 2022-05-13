Mamak’ta Tiyatro Festivaline Hazır mısınız?

Mamak Belediyesi ve Ankara Üniversitesi iş birliğinde tiyatro festivali düzenlenecek. Musiki Muallim Mektebi Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde çeşitli tiyatro toplulukları oyunları ile seyirciyle buluşacak.
Balıkesir Üniversitesi Merkez Tiyatro Topluluğu “Babannem Yüz Yaşında” oyunuyla 23 Mayıs’ta, SKS Tiyatro Topluluğu ise “Kadınların İsyanı” oyunuyla 21 Mayıs’ta Musiki Muallim Mektebi’nde seyirciyle buluşacak.
“Mamak Sahne Sanatlarıyla Güzelleşiyor”
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, göreve geldiği ilk günden itibaren belediyecilik hizmetlerinin yanında dil, edebiyat, görsel sanatlar, mimari, sinema, tiyatro, müzik ve tarih gibi pek çok alanı içinde barındıran değerlerin gündemde tutulması amacıyla Mamak ‘ta faaliyetler düzenlenmesine önem veriyor.
Başkan Murat Köse “Mamak’ta sadece şehri etmiyoruz. Kültür sanat faaliyetlerine de önem veriyor ve destekliyoruz. Mamak sahne sanatlarıyla daha da güzelleşiyor. Kıymetli halkımızı tiyatro festivaline davet ediyoruz” diye konuştu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.