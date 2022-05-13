13 May 2022 - 22:22- Belediyeler

Sincan’da Asfalt Serim Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor!

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Sincan Belediyesi ilçe sakinlerinin rahat ve konforlu ulaşımı için yol bakım, onarım ve asfaltlama konusunda yoğun bir çalışma yürütüyor.Bozuk yollar onarılıyor, asfalt serim çalışmaları yapılıyor.
Sincan’da Asfalt Serim Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor! mask
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Sincan Belediyesi yeni yaşam alanları oluştururken bir taraftan da bozulan yolları onarıyor, asfalt serimi gerçekleştiriyor. Sincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri gece gündüz demeden hizmete devam ediyor. Sincan’da tespit edilen bozuk ve yıpranmış yolların bakım-onarım çalışmaları yoğun bir şekilde yürütülüyor.

29 Ekim Mahallesi 747. sokakta asfalt serim çalışmaları tamamlandı, toplamda 220 ton asfalt serimi yapıldı. 17 ton Selçuklu Mahallesi İspanyol sokakta, 9 ton da İlhan sokakta asfalt yama çalışması gerçekleştirildi.  

Çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, Sincan’ın her köşesinde başlattıkları çalışmaları devam ettireceklerini dile getirerek, sürdürülen çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini belirtti. Mahalle sakinleri de sürdürülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

13 May 2022 - 22:22 - Belediyeler

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