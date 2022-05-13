Sincan’da Asfalt Serim Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor!

Sincan Belediyesi yeni yaşam alanları oluştururken bir taraftan da bozulan yolları onarıyor, asfalt serimi gerçekleştiriyor. Sincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri gece gündüz demeden hizmete devam ediyor. Sincan’da tespit edilen bozuk ve yıpranmış yolların bakım-onarım çalışmaları yoğun bir şekilde yürütülüyor.
29 Ekim Mahallesi 747. sokakta asfalt serim çalışmaları tamamlandı, toplamda 220 ton asfalt serimi yapıldı. 17 ton Selçuklu Mahallesi İspanyol sokakta, 9 ton da İlhan sokakta asfalt yama çalışması gerçekleştirildi.
Çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, Sincan’ın her köşesinde başlattıkları çalışmaları devam ettireceklerini dile getirerek, sürdürülen çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini belirtti. Mahalle sakinleri de sürdürülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.