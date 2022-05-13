13 May 2022 - 14:53- Belediyeler G: 13 May 2022 - 14:54

Mamak’ta Gelenekselleşen Mahalle Buluşmaları!

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Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, gelenekselleşen mahalle buluşmalarında bu kez Şafaktepe, Demirlibahçe, Gülveren Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.
Mamak’ta Gelenekselleşen Mahalle Buluşmaları! mask
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Lavanta Kültür Merkezi’ndeki kahvaltılı mahalle buluşmasında Mamak’ta yapılan çalışmalar anlatıldı, yapılacak projelerden bahsedildi. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi, not etti. Bazı sorunları o anda çözüme kavuşturan Başkan Murat Köse, “Mamak'ımıza hizmet üretmek için var gücümüzle gece gündüz demeden çalışıyoruz.

Halkımızla aramızda gönül köprüleri imar ediyoruz. Kapılarımız sizlere sonuna kadar açık. Mahalle buluşmalarıyla sizlerle bu şekilde hasbihal etmek bizi mutlu ediyor. İlçemizin tüm sorunlarına ve halkımızın bizlerden beklentilerine vakıfız. Planlı, programlı bir çalışma ile ilçemizi ülkemizin 2023 vizyonuna yaraşır bir ilçe haline getireceğiz" dedi.

13 May 2022 - 14:53 - Belediyeler

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