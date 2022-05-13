Mamak’ta Gelenekselleşen Mahalle Buluşmaları!

Lavanta Kültür Merkezi’ndeki kahvaltılı mahalle buluşmasında Mamak’ta yapılan çalışmalar anlatıldı, yapılacak projelerden bahsedildi. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi, not etti. Bazı sorunları o anda çözüme kavuşturan Başkan Murat Köse, “Mamak'ımıza hizmet üretmek için var gücümüzle gece gündüz demeden çalışıyoruz.
Halkımızla aramızda gönül köprüleri imar ediyoruz. Kapılarımız sizlere sonuna kadar açık. Mahalle buluşmalarıyla sizlerle bu şekilde hasbihal etmek bizi mutlu ediyor. İlçemizin tüm sorunlarına ve halkımızın bizlerden beklentilerine vakıfız. Planlı, programlı bir çalışma ile ilçemizi ülkemizin 2023 vizyonuna yaraşır bir ilçe haline getireceğiz" dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.