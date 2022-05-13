Bakan Bilgin Açıkladı... 3600 Ek Gösterge Ay Sonunda Çözüme Kavuşuyor!

ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası’nın (Şeker-İş) düzenlediği “Gıdanın Geleceği Ellerimizde Zirvesi” ne iştirak etti.

Türkiye’nin üretim gücünde emekçilerin katkısının çok önemli olduğunun altını çizen Bakan Bilgin, Türkiye’de, enflasyon fevkalade ciddi boyutlarda olduğunu belirterek, "Dünyada da böyle" dedi. Almanya’da üretici fiyatları ile enflasyon geçen ay yüzde 30’a dayandığını ifade eden Bilgin, "Almanya dünyanın en büyük sanayi ülkelerinden birisi. ABD, tarihinde görülmemiş bir enflasyon yaşıyor.

Bizim enerji maliyetlerimizin enflasyon üzerindeki etkisini asla göz ardı etmememiz lazım. Bunların Türkiye’ye yansımaları var peki ne yapacağız? Bunlara karşı çalışanlarımızı, emekçilerimizi koruyacağız. Önümüzde Temmuz ayında sadece enflasyon farkı değil, emekçilerin karşılaştıkları enflasyon tahribatına karşı daha kapsamlı korunmasını sağlayacak düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim" diye konuştu.

“3600 EK GÖSTERGE MESELESİNİN ÇÖZÜMÜNÜ BU AY TAMAMLAYACAĞIZ”

Sadece kamu çalışanları, işçiler değil aynı zamanda emeklilerle ilgili de hazırlıkları olduğuna işaret eden Bakan Bilgin, 3600 Ek Gösterge meselesinin çözümünü bu ay sonu itibarıyla tamamlayacaklarını söyledi.

https://youtu.be/mXgLmQM3kZA

"Sözleşmeli personel, EYT meseleleri hepsi bizim önümüzde dosya olarak duruyor" diyen Bakan Bilgin, "Adım adım dosyaları açıyoruz ve çözüme ulaştığımızda da kamuoyuyla paylaşıyoruz. Emekçilerimiz, çalışanlarımız, işçilerimiz, emeklilerimiz endişe etmesinler bizim görevimiz onları enflasyon karşısında da tahribatı karşısında da korumak.

Emeğimizin, emeklilerimizin, insanımızın geleceğini düşünmek mecburiyetindeyiz. Bu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak benim görevim” diye konuştu. Zirveye Orman ve Su İşleri Eski Bakanı ve AK Parti Afyon Milletvekili Veysel Eroğlu, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök de katıldı.