Başkent Ankara 19 Mayıs’a Rengarenk Çiçeklerle Hazırlanıyor!

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanına diktiği rengârenk çiçeklerle Başkent’i 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’na hazırlıyor. ANFA Genel Müdürlüğü ekipleri; rekreasyon alanları, bulvar, cadde ve orta refüjleri tamamı yerli üreticilerden satın alınan çiçeklerle süslüyor.
BAŞKENT 19 MAYIS’I RENGÂRENK ÇİÇEKLERLE KARŞILAYACAK
Yerli üreticilerden satın alınan çiçekleri kentteki rekreasyon alanları, bulvar, cadde ve orta refüjlere diken ANFA Genel Müdürlüğü ekipleri; Anadolu Bulvarı, Anıtkabir çevresi ve Gençlik Caddesi başta olmak üzere 50. Yıl Parkı içerisinde de mevsimlik çiçek dikimini sürdürüyor.
19 Mayıs’ta Başkentlileri görsel bir şölenle karşılamaya hazırlayan ANFA Genel Müdürlüğü ekipleri, şehrin dört bir yanını rengârenk petunyalarla süslüyor.
‘‘BAŞKENTİ ÇİÇEKLERLE DONATACAĞIZ’’
Başkent genelinde çiçek dikimi çalışmalarına devam edeceklerini belirten ANFA Peyzaj Yüksek Mimarı Eda Kınaç, “Anıtkabir çevresine 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı öncesi petunya çiçekleri ekiyoruz. Ekip arkadaşlarımızla beraber çalışmalarımızı sürdürerek burada görsel bir güzellik oluşturacağız” dedi.
ANFA Peyzaj Sorumlusu Meryem Yolcu da peyzaj çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi:
“50. Yıl Parkı’nda çiçek dikimlerimiz başladı. Alanlarımızı çiçek dikimine hazır hâle getirdik, çapaları yapıldı, yabani otları temizlendi. Petunyaları ekerek çiçek dikimine başlamış olduk. Parkın genelinde çiçek dikimlerimiz devam edecek.’’
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.