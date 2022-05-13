Başkent Ankara 19 Mayıs’a Rengarenk Çiçeklerle Hazırlanıyor!

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanına diktiği rengârenk çiçeklerle Başkent’i 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’na hazırlıyor. ANFA Genel Müdürlüğü ekipleri; rekreasyon alanları, bulvar, cadde ve orta refüjleri tamamı yerli üreticilerden satın alınan çiçeklerle süslüyor.

BAŞKENT 19 MAYIS’I RENGÂRENK ÇİÇEKLERLE KARŞILAYACAK

Yerli üreticilerden satın alınan çiçekleri kentteki rekreasyon alanları, bulvar, cadde ve orta refüjlere diken ANFA Genel Müdürlüğü ekipleri; Anadolu Bulvarı, Anıtkabir çevresi ve Gençlik Caddesi başta olmak üzere 50. Yıl Parkı içerisinde de mevsimlik çiçek dikimini sürdürüyor.

19 Mayıs’ta Başkentlileri görsel bir şölenle karşılamaya hazırlayan ANFA Genel Müdürlüğü ekipleri, şehrin dört bir yanını rengârenk petunyalarla süslüyor.

‘‘BAŞKENTİ ÇİÇEKLERLE DONATACAĞIZ’’

Başkent genelinde çiçek dikimi çalışmalarına devam edeceklerini belirten ANFA Peyzaj Yüksek Mimarı Eda Kınaç, “Anıtkabir çevresine 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı öncesi petunya çiçekleri ekiyoruz. Ekip arkadaşlarımızla beraber çalışmalarımızı sürdürerek burada görsel bir güzellik oluşturacağız” dedi.

ANFA Peyzaj Sorumlusu Meryem Yolcu da peyzaj çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi:

“50. Yıl Parkı’nda çiçek dikimlerimiz başladı. Alanlarımızı çiçek dikimine hazır hâle getirdik, çapaları yapıldı, yabani otları temizlendi. Petunyaları ekerek çiçek dikimine başlamış olduk. Parkın genelinde çiçek dikimlerimiz devam edecek.’’