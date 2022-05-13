Kalp Mide Kolesterol İçin Çörek Otu! İşte Şifalı Bitki Olarak Bilinen Çörek Otunun Faydaları!

Uzman Diyetisyen Zülal Yalçın konu hakkında bilgiler verdi. Çörek otu üç bin yılı aşkın süredir hastalıkların önlenmesinde ve tedavisinde kullanılmaktadır. Çörek otunun faydaları şöyle;

Vücudunuzun savunma sistemini geliştirir

Çörek otu içerdiği timokinon ve tiyokinon sayesinde bağışıklık güçlenir ve anti-tümör özelliği sayesinde kanserli hücrelerin ölümünü sağlar fakat çörek otu ve kanser ilişkisi ile ilgili bilimsel çalışmalar günümüzde halen devam etmektedir.

Kolesterolünüzü düşürür, kalp sağlığınızı korur

Çörek otunun her gün düzenli kullanımının LDL kolesterolü düşürdüğüne dair çalışmalar mevcuttur. Aynı zamanda kan basıncını düşürücü etkisi vardır.

Midenize iyi gelir!

Çörek otunun sindirime yardımcı, mide ağrılarını azaltan etkileri mevcuttur. Ayrıca müthiş bir gaz giderici ve idrar söktürücüdür. Bu faydalar dışında: Çok iyi bir balgam söktürücüdür. Romatizmal hastalıklara iyi gelir Hücre yenilenmesini hızlandırır, yaraların çabuk iyileşmesini sağlar.

Çörek otunu nasıl tüketebilirsiniz?

Çörek otunu kullanmak isteyenler için en doğru ve pratik yol, taze ve kaliteli çörek otu alıp öğüterek kullanmak olacaktır.

Her sabah kahvaltınızda omletinizin içine ya da yediğiniz peynirin üzerine 1 çay kaşığı serpebilirsiniz. Yağsız, sebzeli veya peynirli omletinizin üzerine ekleyebilirsiniz. Salatalarınıza hazırladığınız az yağlı soslara ekleyebilirsiniz. Farklı bir aroma verecektir. Fırında pişen sebze yemeklerinde kullanabilirsiniz. Çörek otunu toz veya öğütülmemiş halini bal ile karıştırıp yiyebilirsiniz. Öğütülmüş halini çorbalarınıza 1 çay kaşığı kadar ekleyebilirsiniz.

Aynı zamanda çörek otunu yağ şeklinde de tüketebileceğinizi biliyor musunuz?

Çörek otu yağını, ana yemeklerde, soslarda, içeceklerde ve çorbalarda birkaç damla olacak şekilde kullanılabilirsiniz. Ayrıca oral yoldan 2 damlayı geçmeyecek şekilde de tüketebilirsiniz. Ayrıca eczanelerde kapsül şeklinde satılan formları da mevcuttur. Doktorun onayını alarak kapsül şeklinde de tüketebilirsiniz. Saç dökülmeleriniz var ise, kullandığınız şampuanın içerisine birkaç damla çörek otu yağı ekleyerek saç diplerinizi besleyebilirsiniz.

Fakat çörek otu yağı alırken dikkat!

TSEK, TÜRKAK gibi ulusal veya ISO 9000, ISO 14000 gibi uluslararası kalite standardı belgelerine sahip firmaların soğuk sıkım çörek otu yağları tercih edilmelidir.

Peki çörek otunun zararı var mıdır?

Çörek otu yağının aşırı kullanımı böbrek ve karaciğer hasarına yol açabilir. Bazı ilaçlarla etkileşime girebilir. Bu yüzden düzenli kullandığınız bir ilaç varsa, kullanmadan önce mutlaka doktorunuza/diyetisyeninize bilgi verin. Bazı kişilerde mide bulantısına, kusmaya, şişkinliğe ve kabızlığa neden olabilir. Kan sulandırıcı özelliği vardır. Bu yüzden kanama riskini arttırır.