ABB Başkent Üniversitesi Bahar Şenliği’ne Katıldı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent Üniversitesi tarafından düzenlenen “12-13 Mayıs Bahar Şenliği”ne açtığı stantlarla renk kattı. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Ankara’nın önemli sembolleri arasında yer alan ve endemik türe sahip Ankara tavşanı, Ankara keçisi, Ankara güvercini, Ankara kedisi ve Ankara arısı olan (Başkent’in 5 Beyazı’nı) tanıtırken BELKA AŞ ve BelPLAS da kenti ürettiği doğal ürünleri sergiledi.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Ankara’nın önemli sembolleri arasında yer alan ve endemik türe sahip olan Ankara tavşanı, Ankara keçisi, Ankara güvercini, Ankara kedisi ve Ankara arısını (Başkent’in 5 Beyazı) açtığı stantla tanıttı.

HEDEF BAŞKENT’İ TANITMAK



Sıfır atık projesi kapsamında Belediye iştiraklerinden olan BELKA AŞ ve BelPLAS da kendi bünyesinde ürettiği çim ve hal atıkları kompostu, pelet ve organik gübreyiaçtığı stant ile sergiledi.

ABB’nin açtığı stantları tek tek gezen Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal, “Ankara’nın beş beyazını örneklerini öğrencilerimize ve akademik kadromuzla birlikte ziyaret ettik. Ankara'nın keçisi tiftik yönüyle son derece önemli. Angora bugün Ankara'da kökeni olan bir ürün.

Bunun yanı sıra kedi, güvercin ve diğer hayvanlarımızla hem çocuklarımızın hem de Ankara'nın bu yönünün de tüm Türkiye'ye tanıtılması gerçekleşecek. Büyükşehir Belediyesinin özellikle atıkların değerlendirilmesi ve sıfır atık projesi kapsamındaki yaptığı çalışmalar son derece anlamlı” dedi.



ABB Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan da Başkent’in tanıtımına katkı sağlayacak projelere öncelik verdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

“Başkent Üniversitesi Bahar Şenliği kapsamında biz de Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak stantlarımızı açtık. Bu kapsamda Ankara'nın 5 Beyazı’nı getirdik ve öğrencilerimize tanıtıyoruz. BELKA AŞ ve BelPLAS kendi ürünlerini burada tanıtmayı amaçlıyor.

Mesela buzda kaymayı önleyen çözeltiyi, ürettiği gübreyi, yaptığı atık ürünlerden ürettiği ürünleri burada sergiliyor. Hep birlikte öğrencilere ve ziyaretçilere ürünlerimizi ve hizmetlerimizi tanıtmaya çalışıyoruz.”

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal ve ABB Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan Başkent Üniversitesi Araştırmalar Merkezi’nde Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) “Çöpe atılmak için yetiştirilmiş” adlı sergisini de gezerek bilgi aldı.

ABB STANTLARINA ÖĞRENCİLER YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Büyükşehir Belediyesinin stantlarına yoğun ilgi gösteren öğrenciler, tanıtılan endemik hayvan ve üretilen doğal ürünler hakkında düşüncelerini şu sözlerle ifade etti:

-Nigar Ertürk: “Ankara kedisini fotoğraflarda görüyordum ama hiç yakından görmemiştim, görünce heyecanlandım. Üretilen doğal ürünler de doğaya faydalı şekilde üretilmiş.”

-Selen Çağla: “Büyükşehir’in açtığı stantları gezdim. Ankara’nın endemik hayvanlarını tanımak bizim için de güzel ve değişik oldu. Hayvanları yakından görme şansı yakaladım. Daha önce böyle bir şey yapılmamıştı güzel bir uygulama olmuş. Teşekkür ederiz.”