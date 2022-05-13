13 May 2022 - 15:58- Belediyeler G: 13 May 2022 - 15:59

“Hürkuş” Mamak’ta Perde Açtı!

ABONE OL Google News Sayfamız

Mansur Erk’in geleneksel Türk Tiyatrosu’nun Meddah geleneğine uygun biçimde yazdığı “Bir Tayyareci Vecihi Hürkuş”  tiyatro oyunu Mamak seyircisiyle buluştu.

“Hürkuş” Mamak’ta Perde Açtı! mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Musiki Muallim Mektebi Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde perde açan “Ben Tayyareci Vecihi Hürkuş” oyununa T. Murat Demirbaş hayat veriyor. Bir görev duygusuyla ve vatansever bir coşkuyla gerçekleştirilen tek kişilik oyuna Mamaklılar büyük ilgi gösterdi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse “Ömrünü uçak üretimi sevdasına adayan Vecihi Hürkuş’un hayat serüveninin anlatıldığı, Murat Demirbaş’ın gösterimiyle ilk Türk uçağını yapan kahraman pilotun hikayesinin anlatıldığı “Bir Tayyareci Vecihi Hürkuş” adlı oyunu sizlerle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

13 May 2022 - 15:58 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
ABB Başkent Üniversitesi Bahar Şenliği’ne Katıldı... mask
ABB Başkent Üniversitesi Bahar Şenliği’ne Katıldı...
Başkent Ankara 19 Mayıs’a Rengarenk Çiçeklerle Hazırlanıyor! mask
Başkent Ankara 19 Mayıs’a Rengarenk Çiçeklerle Hazırlanıyor!
Mamak’ta Gelenekselleşen Mahalle Buluşmaları! mask
Mamak’ta Gelenekselleşen Mahalle Buluşmaları!
Başkan Oğuz Çocuklara Oyunları Sırasında Eşlik Etti! mask
Başkan Oğuz Çocuklara Oyunları Sırasında Eşlik Etti!
Sincan’da Asfalt Serim Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor! mask
Sincan’da Asfalt Serim Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor!
Mamak’ta Tiyatro Festivaline Hazır mısınız? mask
Mamak’ta Tiyatro Festivaline Hazır mısınız?
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL