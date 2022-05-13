Türk Devletleri Teşkilatı İstanbul'da buluşuyor

ANKARA (İGFA) - Türk devletlerinin medya ve iletişim alanındaki iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan program kapsamında Medya ve Enformasyon Alanında İş Birliği Çalışma Grubunun dokuzuncu toplantısı gerçekleştiriliyor. Türk Devletleri Teşkilatı Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Yetkililer Dördüncü Toplantısı ise yarın yapılacak.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan bilgiye göre Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleri Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ile gözlemci üye statüsündeki Macaristan ve Türkmenistan'dan bakan, başkan ve üst düzey yetkililer bir araya gelerek medya ve iletişim alanındaki ortak çalışmalar ve projeler ile iş birliğinin geliştirilmesine yönelik hususları ele alacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesaj ile katılımcılara hitap edeceği toplantıya, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Dışişlerinden Sorumlu Yardımcısı Hikmet Hacıyev katılacak.

Program kapsamında "Türk Dünyasında Kamu Diplomasisinin Yükselen Gücü: Dizi-Film Sektörü", "Türk Dünyasının Dijital Geleceği: Metaverse", "Türk Dünyasının Ortak Gelecek Vizyon Işığında Yayıncılıkta İş Birliği Olanakları", "Hakikat Ötesi Çağda Dezenformasyonla Mücadele" başlıklı paneller düzenlenecek.

Programa resmî heyetlerin yanı sıra Türk dünyasından medya ve iletişim kurumlarının yöneticileri, uzmanlar, sanatçılar, sosyal medya fenomenleri, akademisyenler ve iletişim fakültesi öğrencileri katılacak.

Dijital teknolojiyle donatılmış stant ve fuaye alanında ise katılımcılar, üye ve gözlemci üye ülkelerin medya ve iletişim kurumlarının faaliyetleri hakkında bilgi alabilecek.