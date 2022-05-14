ABB’den Başkentli Çiftçiye Sebze Fidesi Desteği...

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yüzde 75’i hibe yüzde 25’i çiftçi katkı paylı olmak üzere yaklaşık 9,5 milyon sebze fidesi, 16-28 Mayıs 2022 tarihleri arasında 25 ilçenin tamamında Başkentli çiftçilere dağıtılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı önceleyen desteklerle Başkentli üreticinin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Hem kent hem de ülke ekonomisini canlandırmayı da amaçlayan ABB, geçtiğimiz yıl yaklaşık 8 milyon sebze fidesi dağıttığı Başkentli çiftçilere bu yıl ise yaklaşık 9,5 milyon sebze fidesi (domates, biber ve patlıcan) desteğinde bulunacak. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 16-28 Mayıs 2022 tarihleri arasında merkezde ve 25 ilçenin tamamında 7 bini aşkın üreticiye sebze fidesi dağıtılacak.

YÜZDE 75’İ HİBE YÜZDE 25’İ ÇİFTÇİ KATKI PAYLI DESTEK

Bu destekle yerli üreticilerin ekonomilerini de rahatlatmayı amaçlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, yüzde 75’i hibe yüzde 25’i ise çiftçi katkı paylı sebze fidesi desteğinde bulunacak.

5 milyon 323 bin 710 adet domates, 3 milyon 972 bin 795 biber, 150 bin 780 patlıcan fidesi olmak üzere toplam 9 milyon 447 bin 285 sebze fidesi yaklaşık 7 bin 50 çiftçiye ulaştırılacak.

2022 yılı sebze fidesi dağıtım programı şöyle:

İLÇE ADI

TARİH

DAĞITIM YERİ

1- AYAŞ 06.05.2022 17.05.2022

AKKAYA, ILICA, İLHAN, OLTAN, ÇANILLI, PINARKAYA KÖY KONAKLARI VE ABB FEN İŞLERİ SINANLI

2- GÜDÜL 19.05.2022

ABB GÜDÜL FEN İŞLERİ ŞANTİYESİ

3- BEYPAZARI 20.05.2022

ABB BEYPAZARI FEN İŞLERİ ŞANTİYESİ

4- NALLIHAN 20.05.2022

ABB NALLIHAN ASKİ ŞANTİYESİ

5- KAHRAMANKAZAN 22.05.2022

ABB K.KAZAN FEN İŞLERİ ŞANTİYESİ

AYAŞ(kalanlar) 23.05.2022

MAHALLE BAZLI

6- AKYURT 23.05.2022 ABB AKYURT FEN İŞLERİ ŞANTİYESİ

7- ALTINDAĞ 23.05.2022 ALTINDAĞ PEÇENEK KÖYÜ

8- ÇAMLIDERE 23.05.2022 ABB ÇAMLIDERE FEN İŞLERİ ŞANTİYESİ

9- KIZILCAHAMAM 23.05.2022 ABB K.HAMAM FEN İŞLERİ ŞANTİYESİ

10- BALA 24.05.2022 ABB BALA FEN İŞLERİ ŞANTİYESİ

11- EVREN 24.05.2022 ABB EVREN ASKİ ŞANTİYESİ

12- ŞEREFLİKOÇHİSAR 24.05.2022 ABB Ş.KOÇHİSAR TERMİNAL BİNASI

13- ÇANKAYA 24.05.2022 ÇANKAYA KARAHASANLI MAHALLESİ

14- ÇUBUK 25.05.2022 ABB ÇUBUK FEN İŞLERİ ŞANTİYESİ

15- KALECİK 26.05.2022 ABB KALECİK FEN İŞLERİ ŞANTİYESİ

16- GÖLBAŞI 26.05.2022 ABB GÖLBAŞI FEN İŞLERİ ŞANTİYESİ

17- ELMADAĞ 27.05.2022 ABB ELMADAĞ FEN İŞLERİ ŞANTİYESİ

18- MAMAK 27.05.2022 ABB ELMADAĞ FEN İŞLERİ ŞANTİYESİ

19- HAYMANA 27.05.2022 ABB HAYMANA FEN İŞLERİ ŞANTİYESİ

20- POLATLI 27.05.2022 ABB POLATLI ASKİ ŞANTİYESİ

21- ETİMESGUT 27.05.2022 ABB ETİMESGUT FEN İŞLERİ ŞANTİYESİ

22- KEÇİÖREN 27.05.2022 ABB SİNCAN FEN İŞLERİ ŞANTİYESİ

23- YENİMAHALLE 27.05.2022 ABB SİNCAN FEN İŞLERİ ŞANTİYESİ

24- SİNCAN 27.05.2022 ABB SİNCAN FEN İŞLERİ ŞANTİYESİ

25- PURSAKLAR 28.05.2022 ABB SİNCAN FEN İŞLERİ ŞANTİYESİ

26- MERKEZ 28.05.2022 ETLİK ESKİ GARAJLAR