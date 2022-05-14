Tüp Bebek Transferi Sonrası Dikkat Etmeniz Gereken 10 Altın Kural!

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner 10 Altın kurala dikkat çekiyor;

1.İlaçlarınızı zamanında ve düzenli kullanın

Transfer sonrası verilen tüm ilaçları dikkatli ve düzenli kullanmak tedavi sürecinin en önemli kısmıdır. Belirlenen zaman diliminde ve saatlerde ilaçları alıyor almak tutunmayı sağlayacaktır. Zamanında ilaçların alınmaması tutunmama riskini artırır.

2.Bol sıvı tüketin

Transfer sonrası rahmin kasılmaması çok önemlidir. Bu anlamda sıvı alımı ile rahmin kasılması en aza indirgenebilir. Aynı zamanda tutunacak embriyoya giden kan akışı da artmış olacaktır.

3.Akdeniz diyetiyle beslenin

Transfer sonrası dönemde bol yeşillik ağırlıklı beslenmek, zeytinyağlı yiyecekleri tüketmek, yağlı tohumlar almak kısaca Akdeniz usulü beslenme önermekteyiz. Böylelikle tüp bebek tedavisinde kullanılan ilaçların etkinliğini de artacaktır. Bu besinler embriyo tutunmasını da artıracaktır.

4.Sürekli yatmayın

“Bu dönemde birçok anne adayı yatak istirahatine yöneliyor fakat biz hekimler bunu kesinlikte önermemekteyiz” diyen Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, “Yatak istirahati ile embriyoya yeterli kan akışı sağlanmamaktadır. Bu da tutunamama şansızlığını artırır. Bu anlamda ağır olmamak şartı ile günlük rutin işlerin yapılmasını şiddetle tavsiye etmekteyiz” diyerek anne adaylarının hasta psikolojisine girmemesi konusunda uyardı.

5.Takviye edici gıdalarınızı ihmal etmeyin

Bağışıklık sistemi, embriyo tutunmasını doğrudan etkiler. Bu sebeple bu dönemde anne adaylarının hiçbir vitamin ve mineral eksikliği yaşamasını istemiyoruz. Özellikle C, E vitaminleri, folik asit ve demir bu anlamda oldukça önemli vitamin ve minerallerdir. Mutlaka takviyesinin yapılması gerekir.

6.Kabız olmayın

Kabız kalmak, tuvalete çıkamamak ve buna bağlı ıkınmak durumunda karın zorlandığı için buna bağlı olarak rahim kasılabilir. Bu sebeple kabız kalmamaya yönelik ilaçlar alınması faydalı olur.

7.Sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durun

Sigara ve alkol içerisindeki zararlı maddelerden ötürü embriyonun kanlanmasını bozar ve embriyoya ciddi zararlar verir. Aynı zamanda tutunmama riskini de artırır. Erken gebelik kaybı şansızlığını da artırdığı göz önüne alınırsa, bu ürünlerin kullanımı özellikle bu dönemde son derece sakıncalıdır.

8.Transfer sonrası ilk 24 saat 2 saatten daha uzun yolculuklara çıkmayın

“Embriyo transferi sonrası ilk 24 saat oldukça önemlidir” diyen Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, “Bebeğin rahme tutunması gerçekleşir. Yolculuğa bağlı sarsıntı, yorgunluk ve yaşanan stres rahmi kasarak bebeğin tutunmasını olumsuz etkiler. Bu yüzden ilk 24 saat 2 saatten saha uzun yolculukları önermiyoruz” diyor.

9.Etkinliği kanıtlanmamış ve bilimsel olmayan bitkisel kürleri tüketmeyin

Bu dönemde bizler kesinlikle rahmin kasılmasını istemeyiz. Bazı bitkisel kaynaklı kürlerin rahmi kastığını annelerimiz üzerinde gördüğümüz için bu tür kürlerden kesinlikle uzak durulmasını tavsiye ediyoruz.

10.Stresten uzak durun

Stres özellikle istemsiz kasların kasılmasına sebep olur. Rahim de bu kasa sahip organlardan biridir. İnsan vücudunda meydana gelen stres faktörü ile rahim de kasılır. Bizlerin transfer sonrası ilk istediğimiz şey; rahmin gevşek kalmasıdır. Bu anlamda tüm anne adaylarından transfer sonrası rahat olmalarını, strese girmemelerini, oksijen dolu bol yürüyüşler yapmalarını ve olumlu düşünerek bu süreci geçirmelerini özellikle istemekteyiz.