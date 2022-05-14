14 May 2022 - 10:47- Yaşam G: 14 May 2022 - 10:48

Efsane Harry Potter Serisi Ankara Bilkent Center’da!

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Bilkent Sinema CineDerin, 14 Mayıs’ta “Harry Potter” sinema gecesi ile serinin hayranlarına sabaha kadar sinema keyfi sunuyor.

Efsane Harry Potter Serisi Ankara Bilkent Center’da! mask
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Bilkent Sinema CineDerin, 14 Mayıs’ta “Harry Potter” sinema gecesi ile serinin hayranlarına sabaha kadar sinema keyfi sunuyor. 

Harry Potter hayranları Bilkent Center’da buluşuyor. Sinema severler “Harry Potter” serisinin ilk dört filmini, 14 Mayıs’ta, Bilkent Sinema CineDerin’de izleme fırsatı bulacak. 

Bilkent Sinema CineDerin tarafından düzenlenen Sabaha Kadar Sinema’da; dünya çapında milyonlarca satan kitabı ve milyarlarca doları aşan gişe hasılatı ile yüzyılın unutulmaz filmleri arasında yerini alan Harry Potter serisinin ilk filmi olan Harry Potter ve Felsefe Taşı saat 21.00’de beyazperdede sinemaseverler ile bir araya gelecek. Ardından serinin diğer filmleri Harry Potter ve Sırlar Odası, Harry Potter ve Azkaban Tutsağı,  Harry Potter ve Ateş Kadehi beyazperde de olacak.

Serinin devamı 21 Mayıs’ta Bilkent Sinema CineDerin’de

Sekiz filmden oluşan serinin devamı ise 21 Mayıs’ta Bilkent Sinema CineDerin’de hayranları ile buluşacak. Saat 21.00’de Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı ardından Harry Potter ve Melez Prens, Harry Potter ve Ölüm Yadigarları Bölüm 1 ile efsanenin son filmi Harry Potter ve Ölüm Yadigarları Bölüm 2 sinemaseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Film biletlerine biletiva.com ve Bilkent Sinema CineDerin gişeden ulaşabilirsiniz. 

14 May 2022 - 10:47 - Yaşam

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