14 May 2022 - 12:30- Gündem G: 14 May 2022 - 12:31

Bakan Yanık açıkladı! Evde yardım paraları yatmaya başladı

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Bakanlıktan 1.2 milyarlık sosyal destek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 1 milyar 278 milyon TL Evde Bakım Yardımı’nı yarından itibaren hesaplara yatırmaya başlayacaklarını açıkladı.
Bakan Yanık açıkladı! Evde yardım paraları yatmaya başladı mask
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ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatılan evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklendiğini hatırlattı.

Engelli vatandaşlara yönelik politikaları aile odaklı sosyal hizmet vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiklerinin altını çizen Bakan Yanık, “Bakanlık olarak engelli bireylere yönelik bakım hizmetlerimizi Bütünleşik Bakım Modeli kapsamında gerçekleştiriyoruz. Aileleri yanında kalan engellilere gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek oluyoruz.” dedi.

Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen hak sahibi başına aylık 2 bin 354 TL ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Yanık, “Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 278 milyon TL Evde Bakım Yardımı’nı yarından itibaren hesaplara yatırmaya başlıyoruz. Bu ay 543 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı’ndan yararlanacak. Yarın başlayacak ödemeler 20 Mayıs’ta tamamlanacak. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim.” ifadelerini kullandı.

14 May 2022 - 12:30 - Gündem

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