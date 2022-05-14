Kızılay Konak'tan Anıtkabir ziyareti!

ANKARA İGFA- Türk Kızılay Konak Şube Başkanı Ömür Şanlı, şube üyeleri ile Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün kabri Anıtkabir'i ziyaret etti. Kızılay Konak Şube Başkanı Ömür Şanlı, Anıtkabir mozolesine çelenk bıraktı. Topluluk, sonrasında saygı duruşundu bulunuldu.
Şube Başkanı Ömür Şanlı, "Konak Şube Başkanlığı yönetim kurulu olarak manevi huzurunuzda olmanın onurunu taşıyoruz. Evrensel değerlere saygılı, hiç bir ayrım gözetmeden sadece insanlığa inancımızla; savaşta, barışta, her türlü afette insanlık onuruna yakışır yaşamlar sağlayabilmek adına tüm dünyada çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizlere emanet ettiğin Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm dünyada umudun ve yardımseverliğin temsilcisi olarak anılması için daima çalışacağımıza bir kez daha huzurlarınızda söz veriyoruz. Sevgi ve saygılarımızla" dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.