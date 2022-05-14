Başkan Köse Geleneksel Kıl Çadırda Eczacıları Ağırladı...

Geleneksel kıl çadırda ilk kez yapılan kahvaltılı programa Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Ankara Eczacılar Odası Başkanı Taner Ercanlı’nın yanı sıra, Mamak Belediye Başkanı yardımcıları, belediye meclis üyeleri ile eczacılar katıldı.

“Salgın döneminde verdiğiniz emeklerinizden dolayı hepinize şükranlarımı sunuyorum” diyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, eczacıların sıkıntılarının çözümü noktasında her zaman yanında olduklarını söyledi.

Başkan Murat Köse, Mamak Belediyesi olarak yaptıkları hizmetleri anlatarak eczacılarla ortak noktaları olduğunu da belirtti. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Görevimizde üçüncü yılımızı doldurduk. Mamak Belediye Başkanı olarak bizden önceki arkadaşlarımızdan aldığımız hizmet bayrağını daha iyi taşıma gayretiyle çalışmaya devam ediyoruz.

64 mahallemiz var. Her mahalleye gücümüz yettiği kadar dokunmaya çalışıyoruz… Bizde Şeyh Edebali’nin “insanı yaşat ki devlet yaşasın” öğüdü çok önemlidir. Aslında yaptığınız meslekle sizler de yaşatıyorsunuz. Sizler bir tarafta bizler bir tarafta insanlarımıza hizmet ediyoruz” diye konuştu. Eczacılar Odası Başkanı Taner Ercanlı ise, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye böylesine özel bir günde eczacıları düşündükleri ve ağırladıkları için teşekkürlerini iletti.