Çankaya'da Uçurtmalar Farkındalık İçin Havalandı!

Çankaya Belediyesi, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında düzenlediği etkinliklere uçurtma şenliği ile devam etti. Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda düzenlenen etkinlikte uçurtmalar farkındalık yaratmak için havalandı.
Hafta kapsamında birbirinden farklı çok sayıda etkinlik düzenleyen Çankaya Belediyesi uçurtma şenliği ile engelli ve engelsiz birçok bireyi bir araya getirdi. Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda şenlik havasında geçen etkinlikte kukla gösterileri, balon şovları ve farklı oyunlar ile eğlenen çocuklara Çankaya Belediyesi tarafından yemek de ikram edildi.
Yemeklerinin ardından ikram olan mısırlarını ve pamuk şekerlerini keyifle yiyen çocuklar daha sonra kendilerine dağıtılan uçurtmalarını uçurdular. “Uçurtmaların Dansı” şenliğinde engelli ve engelsiz bireyler toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla hep birlikte uçurtmalarını gökyüzüne havalandırdılar.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.