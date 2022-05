Bu Parkta Çocuklar Trafik Eğitimi Alıyor!

Mamak’ta Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nın açılışı büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin ev sahipliğinde gerçekleşen açılışa Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, BBP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Alay, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, MHP Mamak İlçe Başkanı Mustafa Esen ile birlikte Mamak Belediye Başkanı Yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, “Bu güzel eğitim parkının açılışını sağlayan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye ve katkı sağlayan İçişleri Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Çocuk Trafik eğitim parklarıyla hem çocuklarımız eğlenecekler hem de trafik eğitimi ile bilinçli nesiller yetişecek” dedi.

“İlçemizin eğitimde bir marka şehir olması için çalışıyoruz”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise, “Görevde bulunduğumuz bu üç yılda hizmet belediyeciliği, eser belediyeciliği, gönül belediyeciliği anlayışıyla Güzel Mamaklılar için daha güzel bir Mamak oluşturmaya çalıştık, çalışıyoruz. “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.” ilkesinden hareketle sizlere en iyiyi, en güzeli ulaştırmaya gayret ediyoruz. Neslin ihyasının şehrin inşasından geçtiğini biliyoruz.

Mamak’ta doğmuş büyümüş bir kardeşiniz olarak aynı zamanda bir eğitimci olarak Mamaklı çocukların ve gençlerin her zaman yanında olduğumuzu hemen hemen her eserimizde her çalışmamızda buna önem verdiğimizi ifade etmek istiyorum. İlçemizin eğitimde bir marka şehir olması için çalışıyoruz” diye konuştu.

Park Minyatür bir kent görünümünde

Mamak’ta 5 bin 500 metrekarelik bir alanda hayata geçirilen Çocuk Trafik Eğitim Parkı, çocukların erken yaşta alacakları trafik eğitimiyle bilinçli nesiller oluşmasına katkı sağlamayı hedefliyor. Park; tren istasyonuyla, hastanesiyle, benzinlikleriyle… minyatür bir kent görünümünde. Anaokulu ve ilkokul çağındaki çocuklar, trafik kurallarını, trafik eğitim parkurunda akülü arabalarla uygulamalı olarak öğreniyorlar.

Başkan Murat Köse, “Şehirleşmeyle ve insanların şehirlerde yaşamaya başlaması insan hayatında pek çok yeniliği de getirmiştir. Trafik sadece araç ve yayalardan oluşan bir düzen değil, şehir hayatıyla ortaya çıkan bir kültür de aynı zamanda. Biz de çocuklarımızın bu kültürü erken yaşlarda edinmeleri amacıyla “Çocuk Trafik Eğitim Parkı”nı açtık. Çocukların kendi güvenlikleri ve başka sürücü ve yayaların güvenliği açısından bilinçlenmeleri adına verimli bir proje oldu” dedi.

Çocuklar Trafik Eğitim Parkında Hem Eğleniyor Hem Öğreniyor

Açılış töreni ve kurdele kesiminin ardından alanda bekleyen çocuklar akülü arabalarla Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nın tadını çıkardı. Parkurda eğlenirken öğrenmenin keyfini çıkaran miniklerin yaşadığı mutluluk gözlerinden okunuyordu.