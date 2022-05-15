15 May 2022 - 12:27- Belediyeler G: 15 May 2022 - 12:28

Pursaklar Basın Akademisi Cem Öğretir’le Start Verdi

ABONE OL Google News Sayfamız

Pursaklar Belediyesince organize edilen, deneyimli gazetecilerin tecrübelerini paylaşacağı Basın Akademisi, Cem Öğretir'in "Sunuculuk ve Spikerlik" konulu eğitim semineri ile başladı.
Pursaklar Basın Akademisi Cem Öğretir’le Start Verdi mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Pursaklar Belediyesince organize edilen, deneyimli gazetecilerin tecrübelerini paylaşacağı Basın Akademisi, Cem Öğretir'in "Sunuculuk ve Spikerlik" konulu eğitim semineri ile başladı.

 Deneyimli gazetecilerin, sosyal medyadaki gelişmelere, teknoloji kullanımını etkinleştirmeye, algı gücünü artırmaya, haber kaynağına ulaşma ve olaylara haberci gözüyle bakabilmeleri amacıyla tecrübelerini paylaşılacağı sistematik eğitimlerin ilki olan ve Cem Öğretir tarafından verilen "Sunuculuk ve Spikerlik" konulu eğitim semineri ile Basın Akademisi start verdi.

Deneyimli gazetecilerin 3 hafta boyunca tecrübelerini paylaşacağı Basın Akademisine katılan Başkan Ertuğrul Çetin, gençlerin heyecanına ortak oldu.

 “Basın Akademisinin genç gazetecilerimize, yeni fırsat kapıları açacağını düşünüyorum”

Eğitim semineri öncesi açılış konuşması yapan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Koronavirüs nedeni ile 2 yıl ertelemek zorunda kaldığımız, birbirinden değerli ve deneyimli gazetecilerimizin tecrübelerini paylaşacağı Basın Akademisi başladı. Bugün burada bulunan katılımcılarımızın her biri gazetecilik alanına ilgi duyan ve işin inceliklerini öğrenmek isteyen kardeşlerimiz. Bu eğitim programının genç gazetecilerimize, yeni fırsat kapıları açacağını düşünüyorum. Çünkü tecrübe bu alanın en önemli payesidir. Önümüzdeki yıllarda bu alanda çalışacak olan kardeşlerimize muvaffakiyetler diliyor, eğitim seminerimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum’’ dedi.

 14-29 Mayıs tarihleri arasında verilecek olan Basın Akademisi eğitimleri gazeteciler; Oya Eren, Melik Yiğitel, Zafer Şahin, Zafer Kiraz, Gökhan Gerçek ve Serkan Bayamın seminerleri ile devam edecek.

15 May 2022 - 12:27 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Çankaya'da Uçurtmalar Farkındalık İçin Havalandı! mask
Çankaya'da Uçurtmalar Farkındalık İçin Havalandı!
Başkan Köse Geleneksel Kıl Çadırda Eczacıları Ağırladı... mask
Başkan Köse Geleneksel Kıl Çadırda Eczacıları Ağırladı...
Cephede Piknik Oyununun Galasında Dezavantajlı Çocuklardan Üstün Performans! mask
Cephede Piknik Oyununun Galasında Dezavantajlı Çocuklardan Üstün Performans!
Gölbaşılı Kadınlardan Şanlıurfa Topraklarına İkinci Kafile Yolculuğu Başlıyor... mask
Gölbaşılı Kadınlardan Şanlıurfa Topraklarına İkinci Kafile Yolculuğu Başlıyor...
Ankara'da Altınfest Başlıyor... mask
Ankara'da Altınfest Başlıyor...
Bu Parkta Çocuklar Trafik Eğitimi Alıyor! mask
Bu Parkta Çocuklar Trafik Eğitimi Alıyor!
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL