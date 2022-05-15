Demirel Bahar Şenliğinde Engellilerle Buluştu...

Engelsiz Yaşam Merkezi Korosu'nun türkülerine eşlik eden Demire onlarla oyunlar oynadı Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok yazısı grafiti önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.



Demirel yaptığı konuşmada da her zaman engelli ve ailelerinin yanlarında olduklarını, onların yaşam kalitesini artıran hizmetlere devam edeceklerini söyledi.

Engelsiz Yaşam Merkezi'nin Etimesgut'lu engelli ve aileleri için büyük bir fırsat olduğunu kaydeden Demirel, "Türkiye'de örneği bulunmayan ve sizlere yeni hayatların kapılarını açan bu güzel merkezimize sahip çıkınız. Bu merkez sizindir. Buradan en güzel şekilde yararlanınız, imkanlarını kullanınız. Sizleri çok seviyoruz" diye konuştu.

5 GÜN DOLU DOLU PROGRAM

Etimesgut Belediyesi Engelliler Haftası nedeniyle ilçedeki engellilerin moral ve motivasyonlarını artıran onların hayata katılımlarını artıran birçok program gerçekleştirdi. Alışveriş merkezinde konser veren ve sergi açan engelliler vatandaşlardan da tam not aldılar. Son gün etkinliklerinde de merkezin bahçesinde piknik yapan engelli ve aileleri gönüllerince eğlendiler.