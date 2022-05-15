15 May 2022 - 22:09- Belediyeler

Üniversiteli Kartingciler Kahramankazan'da Buluştu!

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Kahramankazan Belediyesi, Türkiye’nin farklı üniversitelerinden sporcuların katıldığı Üniversitelerarası Karting Turnuvası'na (ÜNİKART) ev sahipliği yaptı. Takım ve sporcuların kıyasıya rekabetine sahne olan turnuva, izleyenlerin nefeslerini kesti.
Üniversiteli Kartingciler Kahramankazan'da Buluştu! mask
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Üniversiteli kartingciler Kahramankazan’da nefes kesti. Kahramankazan’da 2018’den bu yana düzenlenen Atalay Şişlioğlu Türkiye Üniversiteler Arası Karting Turnuvası’nın (ÜNİKART) 5. yarışı 2. Ayağı yapıldı. Kahramankazan Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Üniversite Sporları Federasyonu ve ODTÜ Motor Sporları Topluluğu iş birliği ile ilçedeki go-kart pistinde gerçekleştirilen turnuvada Türkiye’nin farklı üniversitelerinden gelen sporcular yarıştı.

Yarışlara 7 farklı üniversiteden 35 sporcu katıldı. İki etap halinde düzenlenen yarışlarda takım ve sporcular kıyasıya rekabet etti. Oldukça çekişmeli geçen yarışlar izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da, izleyenlerle birlikte heyecan dolu yarışı takip etti. Oldukça çekişmeli geçen turnuvada, 1. ayağı da lider tamamlayan ODTÜ takımı kazandığı 2. ayak yarışlarıyla Türkiye şampiyonu oldu.

Başkan Oğuz, büyük rekabete sahne olan turnuvada dereceye giren üniversiteli sporculara kupa ve madalyalarını düzenlenen törenle takdim etti. Katkılarından dolayı Belediye Başkanı Serhat Oğuz'a da teşekkür plaketi verildi.

“Sonuna kadar desteğiz”

Başkan Oğuz, ÜNİKART’ın ilkinin 2018’de ilçelerinde gerçekleştirdiğini belirterek,  pandemi sürecinin ardından bu anlamlı turnuvaya ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Kahramankazan Belediyesi olarak spor, sanat, eğitim, bilim, kültür ve diğer alanlarda çok sayıda organizasyona destek verdiklerinin altını çizen Oğuz, ÜNİKART’ın da bunlardan biri olduğunu kaydetti.

Belediye olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını belirten Oğuz, “Siz Kahramankazan'a geldiğiniz, bu çalışmaları yapmak istediğiniz sürece biz size sonuna kadar desteğiz. Hiç başka kapı aramanıza gerek yok. Kahramankazan'da bu imkânlar sizlerindir” dedi.

15 May 2022 - 22:09 - Belediyeler

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