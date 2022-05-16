Mamak Yeşiliyle Yaza “Merhaba” Diyor...

“Toprak kokusunu özleyen Mamak’a gelsin” sözünün ne kadar gerçekçi olduğu havaların ısınmasıyla daha da ortaya çıkıyor. Mamak Belediyesi tarafından oluşturulan ekolojik köy, meyve sebze bahçelerinde doğa yeni bir yaza uyanıyor, Mamak yeşiliyle göz dolduruyor.

“Modern bir şehir hayatının olmazsa olmazlarından biri de yeşil alanlardır” diyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, bir yandan şehircilik çalışmaları ile bir yandan da doğa, kırsal yaşam çalışmaları ile Mamak’ı ihya ediyor.

Bugüne kadar Gökçeyurt’ta hayata geçirilen “Ekolojik Vadi” projesiyle 10 bin m2 alan üzerine 400 adet meyve ağacı ve 100 adet üzüm bağı omçası dikildi. Türkiye’nin çeşitli illerinden toplanan 66 çeşit ve cinste sebze ata tohumlarından oluşan 4.280 m2 alan üzerinde fide ve tohum ekimi yapıldı. Ayrıca sebze bahçesinde üretilen doğal sebze ve meyveler, kooperatif aracılığıyla satışa sunuluyor. Vatandaş, dalından tezgaha gelen ürünleri tüketmenin mutluluğunu yaşıyor.

Küresel iklim değişiklikleri, ekolojik kirlenme, salgın hastalıklar gibi pek çok olumsuzlukla yüz yüze kalan insanlık için, sağlıklı gıdaya ulaşmak her geçen gün daha da önemli hale geliyor. Yaşanan gelişmeler Mamak Belediyesi tarafından hayata geçirilen yeşile yönelik projelerin ne kadar doğru bir karar olduğu daha da anlaşılıyor.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yaz günlerinin keyfini çıkarmak isteyenleri Mamak’a davet ediyor.

Başkan Murat Köse, “Mamak’ı yeşil alanlarıyla, sebze meyve bahçeleriyle değerli Ankaralı hemşerilerimizin nefes alabileceği, şehrin gürültüsünden bir nebze uzaklaşabileceği bir ilçe haline dönüştürdük. O yüzden ‘Toprak kokusunu özleyen Mamak’a gelsin’ diyoruz. Mamak bu yaz yeşiliyle daha güzel olacak” dedi.