16 May 2022 - 21:59- Belediyeler

Çankaya Evlerinde Yılsonu Sergisi Heyecanı!

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Çankaya Belediyesi Çankaya Evlerinde kursa katılan vatandaşlar, bir yıllık emeklerini sergilemeye başladı. Çankaya Belediyesi Yıldız Hizmet Binası ve Belediye Bahçesi'nde düzenlenen etkinlik konser ve oyunlarla festivale dönüştü.
Çankaya Evlerinde Yılsonu Sergisi Heyecanı! mask
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Hayatın her alanına yönelik sosyal aktivitelerle Çankayalıların hizmetinde olan ve sayısı 27’yi bulan Çankaya Evlerinde kursiyerler bir yıllık emeklerini sergileme mutluluğunu yaşıyor.

Resimden rölyefe takı tasarımından okuma yazmaya seramikten örgüye dekoratif ev aksesuarlarından dil kurslarına kadar yaklaşık 50 branşta birden hizmet verilen Çankaya Evlerinde binlerce kursiyer bir yıl boyunca hem sosyalleşiyor hem de birden çok eser ortaya çıkarmanın gururunu yaşıyor.  

Çankaya Belediyesi Yıldız Hizmet Binası ve Belediye Bahçesi'nde düzenlenen yılsonu sergisi etkinliği, konser ve oyunlarla festivale dönüştü. Birlik, Yıldız ve Zübeyde Hanım Çankaya Evleri'nin düzenlediği sergide, kursiyerlerin tüm eserleri Çankayalılarla açık hava sergisinde buluştu. Göreve geldiği günden bu yana 17 yeni Çankaya Evi kazandıran Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çankayalıların ikinci evi olarak tanımladığı Çankaya Evlerinin sayısını artıracaklarını ifade etti.

Vatandaşa hizmet yolunda birçok ilke imza attıklarını belirten Taşdelen, “Çankaya Evlerimizde vatandaşlar sosyalleşmenin yanı sıra boş vakitlerini iyi bir şekilde değerlendiriyorlar. Onların gayreti ve azmini gördükçe ne kadar doğru yolda olduğumuzu anlıyoruz” diye konuştu.

16 May 2022 - 21:59 - Belediyeler

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