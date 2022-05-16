16 May 2022 - 10:48- Gündem G: 16 May 2022 - 10:49

Ankara'da Çiçekçiler Günü kutlandı...

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Türkiye’nin çeşitli illerinden Ankara'da bir araya gelen çiçekçiler, Ulus'taki Atatürk Heykeli/Ankara Zafer Anıtı önünde Çiçekçiler Günü'nü kutladı.
Ankara'da Çiçekçiler Günü kutlandı... mask
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Etkinliğe ev sahipliği yapan Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Emin Çimen tarafından Ankara Kulübü Seymenleri eşliğinde Anıt'a çelenk bırakılmasıyla başlayan törende, Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Çiçekçilik sektörünün üreticisinden tedarikçisine, çalışanından dağıtıcısına kadar birçok kişinin ekmek yediği büyük bir sektör olduğunu vurgulayan Oda Başkanı Çimen, "Normalde 3 Mayıs'ta kutlayacağımız Çiçekçiler Günü'nü Ramazan Bayramı ve Anneler Günü nedeniyle 15 Mayıs'ta kutluyoruz. Çiçekle işi olan, çiçeği seven ve yanından çiçeği ayırmayan herkesin Çiçekçiler Gününü kutluyorum." dedi.

Kovid-19 salgını sürecinde iptal edilen düğün, kutlama, toplantı gibi etkinliklerin çiçekçilik sektörünü olumsuz etkilediğini belirten Çimen, "Artık sezonumuz açıldı. Pandeminin etkilerinin iyice azalması ve yaz sezonu ile birlikte düğün sezonunun da  açılmasıyla birlikte işlerimizde bir hareketlenme başlayacaktır inşallah. Bundan sonra işlerimizin önünün açılacağını düşünüyoruz. Hep çiçeklerle kalalım, çiçek ruh halimize iyi gelir, mutluluk verir. Çiçekler hep etrafımızda olsun. " ifadelerini kullandı.

Oda Başkanı Çimen’in Çiçekçiler Gününün önemine ilişkin yaptığı açıklamanın ardından, yüzlerce çiçek vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

16 May 2022 - 10:48 - Gündem

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