Bahçıvanlık Eğitimi Çankaya Evlerinde Başlıyor!

Çankaya Belediyesi, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören bahçıvanlık eğitimlerini Çankaya Evlerinde vermeye başlayacak. Daha önce Maltepe’de bulunan Yılmaz Güney Sahnesi’nde verilen eğitimler bu kez vatandaşların daha kolay yararlanabilmelerine olanak sağlamak amacıyla 4 farklı mahallede düzenlenecek.
Esat, Türkan Saylan, 100.Yıl ve Yıldız Çankaya Evlerinde Cumartesi ve Pazar günleri düzenlenecek eğitimler, 21 Mayıs tarihinde başlayacak. 12 Haziran’a kadar sürecek eğitimlerde “Meyve Ağaçlarında Budama”, “Toprak Hazırlığı”, “Tasarım İlkeleri ve Bahçe Tasarım” ve “Organik Tarım” konuları hakkında bilgi verilecek. Eğitimlerden yararlanmak isteyen vatandaşların katılmak istedikleri Çankaya Evine müracaat etmeleri gerekiyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.