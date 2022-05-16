16 May 2022 - 11:09- Belediyeler G: 16 May 2022 - 11:10

Bahçıvanlık Eğitimi Çankaya Evlerinde Başlıyor!

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Çankaya Belediyesinin düzenlediği bahçıvanlık eğitimleri vatandaşlardan gelen yoğun istek üzerine bir kez daha başlatılıyor. Bahçıvanlık eğitimleri Esat, Türkan Saylan, 100. Yıl ve Yıldız Çankaya Evlerinde verilecek.
Bahçıvanlık Eğitimi Çankaya Evlerinde Başlıyor! mask
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Çankaya Belediyesi, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören bahçıvanlık eğitimlerini Çankaya Evlerinde vermeye başlayacak. Daha önce Maltepe’de bulunan Yılmaz Güney Sahnesi’nde verilen eğitimler bu kez vatandaşların daha kolay yararlanabilmelerine olanak sağlamak amacıyla 4 farklı mahallede düzenlenecek.

Esat, Türkan Saylan, 100.Yıl ve Yıldız Çankaya Evlerinde Cumartesi ve Pazar günleri düzenlenecek eğitimler, 21 Mayıs tarihinde başlayacak. 12 Haziran’a kadar sürecek eğitimlerde “Meyve Ağaçlarında Budama”, “Toprak Hazırlığı”, “Tasarım İlkeleri ve Bahçe Tasarım” ve “Organik Tarım” konuları hakkında bilgi verilecek. Eğitimlerden yararlanmak isteyen vatandaşların katılmak istedikleri Çankaya Evine müracaat etmeleri gerekiyor. 

16 May 2022 - 11:09 - Belediyeler

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