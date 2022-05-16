Hayat Pursaklar'da Güzel...

Pursaklar Belediyesi, Hanım Evlerindeki kurslarda eğitim gören kursiyerlere yönelik Piknik organizasyonu düzenledi. Pursaklar Belediyesi, kursiyerlere yönelik düzenlenen ve yoğun geçen hobi-meslek edinme kurslarının stresinden bir nebze de olsa hanımları uzaklaştırmak için Çubuk barajında Piknik Etkinliği düzenledi.
Düzenlenen piknik gezisinde unutulmaz bir gün yaşayan kursiyerler, müzikler eşliğinde gönüllerince eğlenirken, ip atlama, istop gibi çeşitli etkinliklerle keyifli dolu bir gün geçirme imkânı buldu.
‘‘Piknik Etkinliğinde kursiyerlerimiz, günlük yaşamın stresinden bir nebzede olsa uzaklaşma imkânı buluyorlar’’
Kadınlara yönelik olarak bir yandan hobi ve mesleki kurslar verdiklerini bir yandan da sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlediklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Hanımların yoğun eğitim programından bir nebze uzaklaştırmak için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz.
Piknik etkinliğinde kursiyerlerimiz, günlük yaşamın stresinden bir nebzede olsa uzaklaşma imkânı buluyorlar. Yapılan etkinliklerle kursiyerlerimiz, keyifli vakit geçirirken bir yandan da sosyalleşmelerine yardımcı oluyoruz. Kursiyerlerimize, eğitim kurslarının yanı sıra sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.
Belediyenin düzenlediği Piknik etkinliklerinden duydukları memnuniyeti dile getiren kursiyerler, böyle bir organizasyon düzenlediklerinden dolayı Başkan Ertuğrul Çetin başta olmak üzere belediye çalışanlarına teşekkür etti.
Hanım Evleri yetkilileri Piknik organizasyonlarının ilerleyen günlerde de devam edeceğini ifade etti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.