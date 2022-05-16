16 May 2022 - 12:08- Belediyeler G: 16 May 2022 - 12:09

Sincanlılar Kutsi ve Fettah Can İle Coştu!

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Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, birbirinden ünlü sanatçıları Sincalılar’la buluşturmaya devam ediyor. Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Kutsi ve Fettah Can konserleriyle Sincanlılar unutulmaz bir hafta sonu yaşadı.
Sincanlılar Kutsi ve Fettah Can İle Coştu! mask
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Havaların ısınmasıyla birlikte açık alanda yapılan etkinliklere ağırlık veren Sincan Belediyesi, ünlü isimleri Sincan’da ağırlamaya devam ediyor. Bu hafta sonu besteleri ve şarkılarıyla milyonların gönlünü fetheden iki ünlü sanatçı Sincanlılar’la buluştu.

Sincan Kent Meydanı’nda gerçekleşen konserlerde Kutsi ve Fettah Can birer gün arayla şarkılarını Sincanlılar için söyledi. Kent Meydanı’nı dolduran vatandaşlar ise keyifli vakitler geçirdi.   Kutsi ve Fettah Can Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a teşekkürlerini iletirken Başkan Murat Ercan da “Sincanımız’da birbirinden değerli sanatçılarımızı ağırlıyoruz.

Bir arada olmayı özlemiştik. Konserlerimizi Sincanımız’da coşku içinde gerçekleştirdik. Kent Meydanımız’da hemşehrilerimizin coşkusu ve sanatçılarımızın şarkıları yankılandı” ifadelerini kullandı.

16 May 2022 - 12:08 - Belediyeler

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