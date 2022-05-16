Sincanlılar Kutsi ve Fettah Can İle Coştu!

Havaların ısınmasıyla birlikte açık alanda yapılan etkinliklere ağırlık veren Sincan Belediyesi, ünlü isimleri Sincan’da ağırlamaya devam ediyor. Bu hafta sonu besteleri ve şarkılarıyla milyonların gönlünü fetheden iki ünlü sanatçı Sincanlılar’la buluştu.
Sincan Kent Meydanı’nda gerçekleşen konserlerde Kutsi ve Fettah Can birer gün arayla şarkılarını Sincanlılar için söyledi. Kent Meydanı’nı dolduran vatandaşlar ise keyifli vakitler geçirdi. Kutsi ve Fettah Can Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a teşekkürlerini iletirken Başkan Murat Ercan da “Sincanımız’da birbirinden değerli sanatçılarımızı ağırlıyoruz.
Bir arada olmayı özlemiştik. Konserlerimizi Sincanımız’da coşku içinde gerçekleştirdik. Kent Meydanımız’da hemşehrilerimizin coşkusu ve sanatçılarımızın şarkıları yankılandı” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.