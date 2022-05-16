Dilan Çiçek Deniz, Cannes'ı 'Onur'landıracak!

Dilan Çiçek Deniz, 75. Uluslararası Cannes Film Festivali çerçevesinde 19 Mayıs'ta gerçekleştirilecek etkinlikte, pop müzik dünyasının efsane ismi Kylie Minogue ve Güney Kore'nin dünya çapında ünlü DJ’i Peggy Gou ile Magnum Türkiye’nin onur konuğu olarak bir araya gelecek.

Dondurma ve çikolata haz otoritesi Magnum, dünyanın en ünlü pop ikonlarından Kylie Minogue ile kulüp kültürünün ünlü ismi Peggy Gou’yu, Minogue’un zamansız hit parçası “Can't Get You Out Of My Head”i yeniden yorumladıkları bir düet için bir araya getiriyor.

Şarkı ve özel olarak hazırlanan video klip ilk kez, 19 Mayıs’da Cannes’da yapılacak Magnum lansman partisinde haz tutkunlarıyla buluşacak. Kırmızı halı seremonisi ile başlayacak partide Dilan Çiçek Deniz, Kylie Minogue ve Peggy Gou’nun davetlisi olarak yer alacak.

Başarılı oyuncu Dilan Çiçek Deniz, "Magnum’la işbirliğimiz özel bir reklam kampanyası ile başlamıştı. Bu yıl da Magnum’un davetlisi olarak Cannes’a gidiyor olmaktan çok mutluyum. Kylie Minogue ile tanışmak heyecan verici, Peggy Gou ise uzun zamandan beri severek takip ettiğim bir DJ. Eminim her yıl olduğu gibi bu yıl da çok ses getirecek bir etkinlik olacak” dedi.