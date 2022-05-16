16 May 2022 - 22:02- Belediyeler

Çankaya'da Cumhuriyetin 2. Yüzyılına Doğru Ulusal Egemenlik ve Demokrasi Söyleşileri Başlıyor!

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Çankaya Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yılında düzenlediği, "Cumhuriyetin 2. Yüzyılına Doğru Ulusal Egemenlik ve Demokrasi Söyleşileri" bugün başlıyor.
Çankaya'da Cumhuriyetin 2. Yüzyılına Doğru Ulusal Egemenlik ve Demokrasi Söyleşileri Başlıyor! mask
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Oran Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in 16 Mayıs 2022 Saat 18.30'da açılış konuşması ile başlayacak "Cumhuriyetin 2. Yüzyılına Doğru Ulusal Egemenlik ve Demokrasi Söyleşileri" programı şöyle;

-16 MAYIS PAZARTESİ 

Kurtuluş, Kuruluş; Demokrasi ve Cumhuriyet 

Alev Coşkun 

Saat: 18.30 – 20.00  

-17 MAYIS SALI 

Kurtuluştan Kuruluşa Bağımsızlık 

Sinan Meydan 

Saat: 16.00 – 18.00  

Ulusal Egemenlik ve Demokrasi 

Mustafa Balbay, Fikret Bila, Miyase İlknur 

Saat: 18.30 – 20.00  

-18 MAYIS ÇARŞAMBA 

Dış Politika, Ekonomi ve İç Siyasete Etkileri 

Deniz Zeyrek, Utku Çakırözer 

Saat: 18.30 – 20.00  

Adres: Yaşar Kemal Kültür Merkezi Oran Mahallesi  Zülfü Tiğrel Caddesi No:3 ORAN

16 May 2022 - 22:02 - Belediyeler

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