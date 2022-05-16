Çankaya'da Cumhuriyetin 2. Yüzyılına Doğru Ulusal Egemenlik ve Demokrasi Söyleşileri Başlıyor!

Oran Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in 16 Mayıs 2022 Saat 18.30'da açılış konuşması ile başlayacak "Cumhuriyetin 2. Yüzyılına Doğru Ulusal Egemenlik ve Demokrasi Söyleşileri" programı şöyle;
-16 MAYIS PAZARTESİ
Kurtuluş, Kuruluş; Demokrasi ve Cumhuriyet
Alev Coşkun
Saat: 18.30 – 20.00
-17 MAYIS SALI
Kurtuluştan Kuruluşa Bağımsızlık
Sinan Meydan
Saat: 16.00 – 18.00
Ulusal Egemenlik ve Demokrasi
Mustafa Balbay, Fikret Bila, Miyase İlknur
Saat: 18.30 – 20.00
-18 MAYIS ÇARŞAMBA
Dış Politika, Ekonomi ve İç Siyasete Etkileri
Deniz Zeyrek, Utku Çakırözer
Saat: 18.30 – 20.00
Adres: Yaşar Kemal Kültür Merkezi Oran Mahallesi Zülfü Tiğrel Caddesi No:3 ORAN
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.