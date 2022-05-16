Çankaya'da Cumhuriyetin 2. Yüzyılına Doğru Ulusal Egemenlik ve Demokrasi Söyleşileri Başlıyor!

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Oran Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in 16 Mayıs 2022 Saat 18.30'da açılış konuşması ile başlayacak "Cumhuriyetin 2. Yüzyılına Doğru Ulusal Egemenlik ve Demokrasi Söyleşileri" programı şöyle;

-16 MAYIS PAZARTESİ

Kurtuluş, Kuruluş; Demokrasi ve Cumhuriyet

Alev Coşkun

Saat: 18.30 – 20.00

-17 MAYIS SALI

Kurtuluştan Kuruluşa Bağımsızlık

Sinan Meydan

Saat: 16.00 – 18.00

Ulusal Egemenlik ve Demokrasi

Mustafa Balbay, Fikret Bila, Miyase İlknur

Saat: 18.30 – 20.00

-18 MAYIS ÇARŞAMBA

Dış Politika, Ekonomi ve İç Siyasete Etkileri

Deniz Zeyrek, Utku Çakırözer

Saat: 18.30 – 20.00

Adres: Yaşar Kemal Kültür Merkezi Oran Mahallesi Zülfü Tiğrel Caddesi No:3 ORAN