Başkent Silikon Vadisi Olma Yolunda Hızla İlerliyor: ABB’den Dev Jam Maratonu!

Kuzey Yıldızı TechBridge’de düzenlenen ve ülkenin dört bir yanından gelen üniversite öğrencileri, geceli gündüzlü 3 gün süren maratonda yeteneklerini sergiledi. ABB Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, “Genç girişimcilerimizin gelişen dünya ile aralarında köprü kurarken aynı zamanda becerilerine de destek oluyoruz. Umut, siz varsanız var” dedi.

Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek Silikon Vadisi modelini Başkent’e taşımayı hedefleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, bir ilke daha imza attı. ABB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, ODTÜ Google Developer Student Clubs tarafından düzenlenen ve Türkiye’de oyun sektörünün gelişmesi için genç girişimcileri teşvik amacıyla düzenlenen “DevJam” adlı elektronik oyun maratonuna ev sahipliği yaptı.

Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla genç girişimcilere her türlü desteği vermeye devam edeceklerini vurgulayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “DevJam etkinliğine Kuzey Yıldızı TechBridge Girişimcilik Merkezimizde ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Genç girişimcilerimizin gelişen dünya ile aralarında köprü kurarken aynı zamanda becerilerine de destek oluyoruz. Umut, siz varsanız var” dedi.

GENÇLER UYUMADI DİJİTAL OYUNLARDA YETENEKLERİNİ SERGİLEDİ

Kuzey Yıldızı TechBridge’de Ankara Kent Orkestrası’nın verdiği mini konserle başlayan DevJam maratonu; dijital oyun geliştirme konusunda beceriler kazanmak ve öğrenmek isteyenlerle, Türkiye’nin dört bir yanından bu alana meraklı üniversite öğrencilerinin tanışıp eğlenmesi için düzenlendi.

13 Mayıs’ta başlayan ve geceli gündüzlü 3 gün süren elektronik oyun maratonunda, dijital oyun dünyasının deneyimli isimleri de gelişen dünyayla ve oyun teknolojileriyle ilgili bilgilerini paylaştı. Golf’ten masa tenisine kadar birçok spor oyunları oynayarak da eğlenceli vakit geçiren genç girişimciler, her ne kadar zaman zaman uykuya yenik düşseler de maratonu kazanmak için kıyasıya mücadele etti.