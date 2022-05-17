17 May 2022 - 22:44- Gündem

Zorunlu Trafik Sigortası'na %25 Zam! 1 Hazirandan İtibaren...

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Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.
Zorunlu Trafik Sigortası'na %25 Zam! 1 Hazirandan İtibaren... mask
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1 Haziran'dan itibaren trafik sigortası primleri Mayıs ayına göre azami yüzde 25 artacak. Karara göre 1 Haziran'dan itibaren trafik sigortası azami primleri, Mayıs ayında uygulanan azami primlerine göre yüzde 25 artacak.

Trafik sigortası priminde aracın yakıt cinsi ve emisyon değerine göre yüzde 10 olan indirim ve artırım yetkisi yüzde 20'ye çıktı. Ayrıca, trafik sigortası primi, hasar maliyetleri dikkate alınarak yüzde 50 oranında azaltılabilecek veya iki katına çıkarılabileceği kaydedildi.

Söz konusu yönetmelik değişikliğine dair yönetmeliğe ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

17 May 2022 - 22:44 - Gündem

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