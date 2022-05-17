Başkent Derbisi Mamak’ın...

Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda oynanan maçı, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, Mamak Belediyesi Başkan Yardımcıları, birim müdürleri tribünden izledi.
Yeşil-Beyazlılarda Marlain Veal 29 sayı (5/9 üçlük), 6 ribaund, 6 asist, Kaan Sarıaslan 12 sayı, 2 ribaund, 1 asist, Chance Comanche 22 sayı, 7 ribaund, 2 asist, Utku Yücedağ 12 sayı, 7 ribaund ile öne çıkan isimler oldu.
İlk yarıyı farklı kapattılar
Comanche ile pota altında etkili başlayan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı skor üstünlüğünü ilk dakikalardan eline aldı. Geçiş hücumlarından sayıyla dönen konuk ekip son bölümde farkı tek eritmeyi başardı. Veal'in 5 sayılık katkısıyla Yeşil-Beyazlılar tekrar farkı açtı.
İlk çeyreği 29-23 Mamak Basketbol Takımı önde bitirdi. Orman, ikinci çeyreğe etkili başlayan konuk ekip farkı tekrar tek hücuma indirmeyi başardı. Reaksiyon göstermekten gecikmeyen Yeşil-Beyazlılar farkı tekrar açarak, bu çeyreği de 51-44 önde bitirmeyi başardı.
Maç boyu üstünlüğü hiç bırakmadılar
Üçüncü çeyreğe yayın gerisinden yüzdeli isabetle başlayan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı farkı çift hanelere getirdi. Rakip savunma karşısında bu dakikalarda zorlanan konuk ekip bu dakikalarda skor üretemedi. Üçüncü çeyreği de Yeşil-Beyazlılar 68-61 önde tamamladı.
Son çeyreğe iki ekip de iyi savunmayla başladı. Bitime 5 dakika kala konuk ekip farkı 2'ye çekerek skoru 75-73''e getirdi. Bu dakikalarda maçta heyecan artarken çekişme ve sertlik de yukarı çıktı. Cevap vermekten gecikmeyen Yeşil-Beyazlılar farkı tekrar açarak maçtan 88-77 galip ayrılmasını başardı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.