Mamak'ta Gençler Şampiyonluğa Yürüyor!

Yeşil-Beyazlılar yarı finalde! Mamak belediyesi U-16 Erkek Basketbol Takımı yarı finale yükseldi. Gençler şampiyonluk yolunda emin adımlar yürümeye devam ediyor.

Bu birliktelik başarı ile taçlanacak

Gençlerin şampiyon olacağını yürekten inandığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “ Önümüzde sadece iki maç kaldı. Gençlerimiz birbirine kenetlenmiş ve inancı tam. Bu birliktelik başarı ile taçlanacak inşallah. Alınan galibiyetten dolayı sporcularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum” dedi.