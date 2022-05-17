Mamak'ta Gençler Şampiyonluğa Yürüyor!

Yeşil-Beyazlılar yarı finalde! Mamak belediyesi U-16 Erkek Basketbol Takımı yarı finale yükseldi. Gençler şampiyonluk yolunda emin adımlar yürümeye devam ediyor.
Bu birliktelik başarı ile taçlanacak
Gençlerin şampiyon olacağını yürekten inandığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “ Önümüzde sadece iki maç kaldı. Gençlerimiz birbirine kenetlenmiş ve inancı tam. Bu birliktelik başarı ile taçlanacak inşallah. Alınan galibiyetten dolayı sporcularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.