17 May 2022 - 22:45- Belediyeler

Mamak'ta Gençler Şampiyonluğa Yürüyor!

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Taha Akgül Spor Salonu’nda oynadığı çeyrek final maçında rakibi Beştepe koleji Spor kulübünü 69-65 yenerek yarı finale yükselen Yeşil-Beyazlılar Ankara'da ilk dört takım arasına girmeyi başardı.
Mamak'ta Gençler Şampiyonluğa Yürüyor! mask
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Yeşil-Beyazlılar yarı finalde!  Mamak belediyesi U-16 Erkek Basketbol Takımı yarı finale yükseldi. Gençler şampiyonluk yolunda emin adımlar yürümeye devam ediyor.

Bu birliktelik başarı ile taçlanacak

Gençlerin şampiyon olacağını yürekten inandığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “ Önümüzde sadece iki maç kaldı. Gençlerimiz birbirine kenetlenmiş ve inancı tam. Bu birliktelik başarı ile taçlanacak inşallah. Alınan galibiyetten dolayı sporcularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum” dedi.

17 May 2022 - 22:45 - Belediyeler

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