17 May 2022 - 22:45- Belediyeler

Mamak'ta “Engelleri Sevgiyle Aşıyoruz”

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Sosyal sorumluluk bilinciyle çalışmalarını yürüten Ankara Mamak Belediyesi, engelliler haftasında “Engelleri Sevgiyle Aşıyoruz” programı düzenledi. Mamak Musiki Muallim Mektebi’nde gerçekleştirilen programda engelli vatandaşlar keyifli vakit geçirdi.
Mamak'ta “Engelleri Sevgiyle Aşıyoruz” mask
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Ankara'da Mamak Mehter Takımı’nın marşlarıyla başlayan programda halk oyunları gösterisi sergilendi. Danslar edildi, kukla gösterileriyle çocuklar eğlenceye doydu. Ayrıca vatandaşlar, Mamak Aile Merkezleri’nin el emeği göz nuru eserlerinin sergilendiği stantları da gezme fırsatı buldu. 

"Engelleri Sevgiyle Aşıyoruz" programında konuşan Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, “Engellilerin sorunlarının, yılın belirli bölümlerinde değil yılın her günü gündemde tutulması, engelli vatandaşlarımızın günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukları aşabilmeleri için gerekli çalışmaların yapılması, onların sosyal yaşamda çok daha fazla ve aktif şekilde yer almalarının sağlanması, toplumsal bir görev olmasının yanı sıra insani bir zorunluluktur” dedi. 

Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci ise, “Mamak Belediyesi olarak gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştireceğimiz uygulamalarla onların bir gün değil her gün yanlarındayız. Herkesin belediyesi, her kesimin sesi olarak çıktığımız hizmet yolculuğunda engelli kardeşlerimizin de sesiyiz” diye konuştu.

17 May 2022 - 22:45 - Belediyeler

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