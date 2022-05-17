“5 Altın Formül İle Yıpranmadan, Yaşlanmadan ve Güzelleşerek Kilo Verin”

Fazla kilolar en önemli sağlık sorunlarının başında geliyor. Tıbbi Beslenme Uzmanı Dr. Eyyüb Yılmaz, ideal kilo vermenin püf noktalarını 5 altın kuralla anlattı. Tıbbi beslenme yöntemleri ile pratik ve hızlı kilo vermenin bazı altın kuralları olduğunu ifade eden Yılmaz, “Kilo verme sürecinde öncelikle fizyolojinin akışına dikkat etmelisiniz.

Kilo vermek istiyorsanız metabolizmayı hızlı çalıştıran mekanizmayı bilmeniz gerekmektedir. Peki metabolizmayı nasıl hızlandıralım? Fizyolojinin temel kurallarına uygun, hızlandırılmış, iyi ısıtılmış bir bedende kilo verme süreci hem keyifli hem de sürdürülebilir olacaktır. Bir fizyolojide ısıtıcı olarak kullanabileceğiniz temel besinlere odaklanmalısınız” dedi.

KİLO VERMEDE 5 PRATİK ÇÖZÜM

Yılmaz, “Vücudu ısıtmaya odaklanarak sürece başlamalısınız. Isıtıcı baharatlardan olan karabiber, zerdeçal, pul biber, zencefilin sebze çorbaları ve yemeklerinizde kullanımını artırmanız; bitkisel çaylardan adaçayı, yeşil çay, tarçın, kekik, papatya çaylarını tüketmeniz vücudunuzu ısıtarak kilo verme sürecinizi destekleyecek. Ayrıca günlük hayatınızda sıcak su içimi bile size bu konuda yardımcı olacaktır” diyerek kilo vermede bizlere yardımcı olacak önemli tüyolar da verdi.

KİLO VERME SÜRECİNDE YAĞLAR KORKUNUZ DEĞİL DESTEKÇİNİZDİR.

Kilo vermede yağların önemine değinen Yılmaz, “Yüksek kalori içerdiğinden dolayı hepimiz yağlardan uzak durmamız gerektiğini düşünürüz. Oysa çörek otu yağı kullanarak fizyolojimizi hızlandırır, ısıtır ve olası stres altında enfeksiyonlara meyilli olan bedenimizi korumaya alırız. Kapsül şeklinde kullanımı etkin kullanımını kolaylaştırır ve güvenlidir.

Hindistan cevizi yağı kullanarak bağırsak bariyerinin onarımına destek olurken candidanın çoğalmasına engel oluruz. Yanlış diyet programları, vücut direncini düşürürken candidanın artışına da sebebiyet verir. Hindistan cevizi yağı candidaya karşı dengeleyici bir yağdır.

Bir başka yardımcı yağ olan tereyağı ise bağırsakların emici hücre yapılarını onarır. Biyo yararlanımını arttırmak için pul biber ile beraber tüketilmelidir. Pul biber hızlandırıcı ve antioksidan bir rol oynayarak tereyağının sindirimin son aşamasına kadar taşır.

Kilo vermede kayıplara odaklanmışken aynı zamanda yeni hücreler üretmeye devam ettiğimizi unutuyoruz. Yeni oluşacak hücrelerin, yıkılan hücrelerin atıklarından üretilmesini kim ister ki? Zeytinyağı (oksitlenmemiş, soğuk press) bu evrede yeni üretilecek olan hücrelerin zarlarında gençleştirici etki oluşturacaktır” ifadelerini kullandı.

YÜKSEK ÇÖZÜCÜ SULAR DEDİĞİMİZ ALKALİ İYONİZE SULAR İLE KİLO VERME SÜRECİNİZİ DAHA KALICI YAPMAK MÜMKÜN

“Burada etkili olan alkali sular bikarbonat veya limon ile yapılan sular değildir” diyen Yılmaz, “Tıbbi cihaz statüsünde üretilen iyonizer cihazlarla mümkün olabilir. Antioksidan su özelliğinde olduğu için direncinizin düşmesini de önler. Kabızlığı en iyi önleyen su grubunda yer aldığını da belirtirsem kilo kontrolüne ne kadar ciddi katkısı olduğunu anlaşılacaktır” ifadesini kullandı.

B GRUBU VİTAMİNLER/SİNİR SİSTEMİNİ ONARARAK KİLO VERME SÜRECİNİN YÖNETİLMESİ

Kilo verme süreçlerinin çoğunlukla yasaklarla donatıldığı için psikolojik olarak kişileri yıpratıp motivasyonu düşürdüğünü ifade eden Yılmaz son olarak şu bilgileri verdi: “İşte bu evrede sinir sistemi harabiyetini önleyici desteklere ihtiyaç olacaktır. Bunların başında B grubu vitaminlerince zengin olan atalık tohumlardan elde edilen ekmekleri (siyez, arpa, dinkel, karakılçık, kavulca) sınırlı miktarda kullanmak tavsiye edilen gerçekçi çözümlerden biridir. Bu sayede ekmeğe karşı hasretliği önlemiş ve programı sürdürebilir nitelikte oluşturmuş oluruz.

Kabızlık sorununuz varsa kilo verme süreciniz sürekli tıkanacaktır. Bunun önüne geçmek için bağırsak hareketlerinizi hızlandıracak olan değerli besinlerden istifade etmelisiniz. Bunların başında keten tohumu içerdiği değerli omega yağları ve kaliteli protein sayesinde kilo programınızı sürdürebilir kılacaktır. Ekstra halsizlik ve yorgunluk yaşamanızın önüne geçecektir.

Bu süreçte tatlı krizleri yaşayabilirsiniz. Bu durumda kendinizi suçlamayın. Güvenilir tatlı kaynakları olarak kabul ettiğimiz hurma, incir, kayısı veya üzümden bir miktar alıp çiğneyerek ağzınızda eritin. Yarım bardak su ile yavaş yavaş yutun. Tatlı krizinizi güvenli bir şekilde yönetmiş olursunuz. Bu yeterli gelmese kavrulmamış çerezlerle kuru meyvenizi destekleyebilirsiniz.”