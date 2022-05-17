'Hanım Sultanlar' New York Türkevi'nde Sergileniyor!

İSTANBUL (İGFA) - 'Hanım Sultanlar' sergisi New York Başkonsolosluğu'nun ev sahipliğinde Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in katılımıyla gerçekleştirildi. Üsküdar Hanım Sultanlar Müzesi'nde sergilenen ve Hanım Sultanların tarihsel karakterlerine uygun modellerle oluşturulan eserlerden bazıları sanatseverlerle buluştu.

Türkevi’ndeki serginin açılışında konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, ''Burada, tarihi değerlerimizi, kültürümüzü yansıtan bir çalışmayla beraberiz" dedi.

Osmanlı'da padişah eşlerinin, kızlarının, annelerinin ve kız kardeşlerinin sadece aile hayatında değil sosyal, kültürel ve sanatsal hayatta da var olup önemli roller üstlendiklerini anlatan Başkan Türkmen, "Eğitimleri, aile hayatının devamı için gösterdikleri fedakârlık ve zenginlikleri ile hanım sultanların şöhretleri ve etkileri sarayın dışına da çıkmıştır.

Osmanlı tarihi boyunca hanım sultanlar günümüz tabiriyle trendleri belirleyen kamusal figür olmuşlardır. Yaşadıkları dönemlerde hayırseverlikleri, cömertlikleri ile toplumdan sevgi ve saygı gördüler. Somut yapılar inşa ettirdiler. Başta İstanbul olmak üzere birçok Osmanlı şehrinde halen faal olan birçok cami, hamam, çarşı, çeşme, bedesten yaptırdılar.

Bu eserlerin önemli bir bölümü ise Üsküdar’da bulunmaktadır. Bizim Üsküdar olarak hanım sultanlara duyduğumuz ilginin, sevginin kaynağı da işte bu eserler. Bu projeyi bir teşekkür projesi olarak görebiliriz. Ki başka projelerimiz de oldu ve olacak" diye konuştu.

Serginin önemli sürprizlerinden biri de ünlü şef Ömür Akkor’du. Akkor, açılış öncesi Osmanlı ve Türk mutfağının en leziz örneklerinden atıştırmalıklar hazırladı ve davetlilerin beğenisine sundu. Osmanlı Hanım Sultanlar Sergisi New York’ta yaşayan Türkler ve diğer davetliler büyük ilgi gösterdi.

Açılışa katılan Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, Türkevi'nde bu özel sergiye ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını ve serginin Amerika'dan sonra Fransa Paris, Asya, Japonya ve Orta Doğu'da da Doha'da açılacağını söyledi. Türkevi’ndeki Hanım Sultanlar Sergisi 22 Mayıs Pazar Gününe kadar başta kentte yaşayan Türkler olmak üzere tüm New Yorklulara açık olacağını duyurdu.