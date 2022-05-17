Sürücülerden 'Hız Limiti' Artırımına Destek!

Türkiye’nin önde gelen 2.el araç ilan platformu arabam.com Türkiye’de araç kullanıcılarının otoyollardaki hız limitinin artırılması kararıyla ilgili düşüncülerini araştırdı.

Mayıs ayında 5297 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 72,1’i otoyollardaki hız limitinin artırılmasını destekliyor. Otomotiv sektörüne ışık tutacak istatistikleri paylaşan arabam.com’un sunmuş olduğu verilere göre tüketiciler Türkiye’de yapılan yeni yolların daha iyi olduğunu düşünüyor ve hız limiti artırımını destekliyor.

Anket katılımcılarına otoyollardaki hız limitinin 120 km.’den 140 km.’ye yükseltilmesi hakkındaki görüşleri sorulduğunda katılıcıların yüzde 72,1’i hız limiti artırımını onayladığını, yüzde 27,9’u hız limiti artırımını onaylamadığını belirtiyor. Hız limiti artırımını destekleyen araç kullanıcılarına sebebi sorulduğunda araç kullanıcılarının yüzde 39,7’si yeni yapılan yollar daha iyi olduğu için, yüzde 33.7’si günümüzde üretilen araçlar güvenli olduğu için, yüzde 26,6’sı trafik akışını rahatlatacağı için hız limiti artırımını onayladığını belirtiyor.

HIZ LİMİTİ ARTIRIMINI ONAYLAMAYANLAR, SÜRÜCÜLERİN 140 KM. HIZ LİMİTİNİ AŞACAĞINI DÜŞÜNÜYOR

Otoyollardaki hız limiti artırımını desteklemeyen tüketicilere sebepleri sorulduğunda yüzde 51,5 ‘i 120 km. hız sınırında dahi sürücüler 130 km-140 km. hızı bulduğu için, yüzde 29’u hız artışı ile çevre kirliliği artacağı için, yüzde 19,5’i de kaza oranları artacağı için hız limiti artırımını desteklemediğini söylüyor.

Hız limiti artırımını desteklemeyen araç kullanıcılarının hız sınırlarının aşılacağını ve 140 km. hız limiti sonrasının tehlike arz ettiğini düşündükleri söylenebilir.