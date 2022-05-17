Sincan Belediyesi Çay Stokçularına Fırsat Vermedi!

Çay fiyatlarına gelen zam nedeniyle vatandaşların marketlerin çay raflarında yoğunluk oluşturduğu ve bazı marketlerin çay reyonlarını boşalttığı haberleri üzerine harekete geçen Sincan Belediyesi Zabıta ekipleri fırsatçılara göz açtırmadı.
Marketlerde çay stokçuluğuna karşı market raflarında ve depolarda denetim yapan Zabıta Ekipleri tek tek incelemelerde bulundu. Stokçuluk yapan marketleri tespit ederek gerekli işlemler yapıldı.
Denetimler sonrası açıklama yapan Sincan Zabıta Müdürü Lütfi Taştemir, bazı marketlerde çayların satışa sunulmamasına yönelik gelen yoğun şikayetler üzerine denetim yaptıklarını, market raflarında yeteri kadar çay bulunduğu, vatandaşların fiyat artışından dolayı yoğun alışveriş sonrası rafların boşaldığını belirtti.
Taştemir yapılan denetimlerde bazı marketlerin depolarında ise çay olmasına rağmen satışa sunmadıklarını da tespit ettiklerini ve bununla ilgili yasal işlem yaptıklarını ifade ederken “Vatandaşın refahı ve huzuru içinde alışveriş yapabilmesi için çalışan Sincan zabıta ekipleri denetimlerine devam edecektir” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.