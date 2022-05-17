Türkiye’nin Aydınlık Geleceği Pursaklar’da! Bilim Pursaklar Atölyelerine talep arttı...

Pursaklar Belediyesi, bilim ve teknolojinin toplumda daha geniş kitlelere ulaşması hedefiyle hizmet açtığı Astronomi&Havacılık ve Uzay Atölyesi, Doğa Bilimleri Atölyesi, Girişim Atölyesi, Matematik Atölyesi, Tasarım Atölyesi ve Teknoloji Atölyeleri olmak üzere toplam 6 farklı Bilim Pursaklar atölyelerinde, geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeye hız kesmeden devam ediyor.

Her gün ilçede eğitim gören ilkokul ve ortaokul öğrencilerini ağırlayan Bilim Pursaklar Atölyeleri, robotik kodlama, evreni, uzay bilimlerini ve havacılığa vb. konulara dair bilgileri mutfağında öğrenme imkanı sunuyor.

‘‘Geleceğin dünyasında söz sahibi olacak olan çocuklarımıza güveniyoruz’’

Öğrencilerin bilime ve teknolojiye karşı ilgilerini artırmak ve farkındalık oluşturmak için Bilim Pursaklar Atölyelerinde eğitimlerin aralıksız devam ettiğini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Bilim Pursaklar Atölyelerinin ilçemizde eğitim ve öğretime başlaması ile birlikte yetenekli öğrencilerimize ulaşılması konusunda çok önemli bir adıma imza attık.

Öğretmenlerimiz, atölyelerimizde eğitim almak için gelen çocuklarımızın kendilerini en iyi şekilde geliştirebilecekleri bir eğitim programı ile kendilerini keşfetme yolunda ilk adımı atmalarının önünü açıyor. Geleceğin dünyasında söz sahibi olacak olan çocuklarımıza güveniyoruz. Tüm çabalarımız üretken bir nesil yetiştirmek. Çocuklarımızın, bilime ve teknolojiye ilgilerini artırmaya yönelik çalışmalarımız artarak devam edecek” dedi.