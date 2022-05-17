19.Okul Sporları Yaz Oyunlarında Pursaklar Belediyesine Milli Gurur!

Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Fransa'da düzenlenecek 19. Gymnasiade (okul sporları) Yaz Oyunları'na ilk kez katılacak olan Genç Erkekler 7'li Ragbi Milli Takımına Pursaklar Belediye Spor Kulübünden 5 oyuncu katılma başarısı gösterdi.
Spora ve sporun geleceğine yapılan yatırımların meyvesini toplamaya devam ettiklerini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ragbi Milli Takımına katılan Pursaklar Belediye Spor Kulübü sporcuları Arda Berat Genç, Nuri Samet Koru, Mustafa Kuzey, Bilal İşler, Alper Güner’e başarılar diledi.
‘‘Spora verdiğimiz desteğin karşılığını milli takıma giden sporcularımızın ilçemize yaşattığı gururla alıyoruz’’
Sporculara maddi ve manevi bütün imkânları seferber ederek ulusal ve uluslararası arenada başarılı olabilmeleri için tüm destekleri sağladıklarını belirten belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Sporcularımız, verdikleri büyük emeklerin karşılığını milli formayı gururla giyerek yaşıyorlar. Bizlerde spora verdiğimiz desteğin karşılığını milli takıma giden sporcularımızın ilçemize yaşattığı gururla alıyoruz.
Pursaklar’da spor alt yapısının güçlendirilmesi ve ilçemizin spor kenti olması adına hayata geçirilen hizmet ve çalışmaları artarak devam edecek. Oyuncularımıza milli takıma seçilerek Pursaklar'ı gururlandırdıkları için bir kez daha teşekkür ediyor ve müsabakalarda başarılar diliyorum’’ dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.