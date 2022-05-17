Saç Ekimine Kadınlardan Da Talep Arttı! Ekim Yapılanlar 3 Gün Sonra Normal Hayata Dönebiliyor!

Erkekler tarafından tercih edilen estetik operasyonların başında gelen saç ekiminde son yıllarda kadınlardan da oldukça talep var. Koranavirüs hastalığını geçiren kişilerde saç dökülmesi probleminin sıklıkla yaşanması sonucunda saçını kaybeden bireylerden donör alanı uygun kişilere, saç ekimi yapılabiliyor.

Dr. Burak Tuncer, gelişen teknolojiyle birlikte saç ekimine dair merak edilenleri anlattı.

Donör Alanı Uygun Kişilere Saç Ekimi Yapılabilir

Saçı tamamen dökülen birine saç ekimi yapılamaz. Öncelikli olarak saç ekimine uygun olup olmadığına bakılıp değerlendirilmesi lazım. Birincisi donör alanının uygunluğu çok önemli. Çünkü donör alandaki kök miktarı bizim kapatabileceğimiz açıklığı belirliyor. Muayene sonucunda donör alanı uygunsa, bu sefer kan tetkikleri yapılıyor. Sonuçlar, operasyona uygun olduğunu gösterdiği durumda operasyona uygun kabul ediyor ve işlemleri başlatıyoruz.

Kök Hücre İle Hızlı İyileşme ve Verimli Sonuç

Saç ekiminde en aktif kullandığımız iki yöntem var. Birincisi FUE (Follicular Unit Extraction) dediğimiz her bir folikülün teker teker çıkarılmasını sağlayan yöntemdir. Diğeri ise DHI (Direct HairImplantation) olan direkt olarak saç folikülünün implant edilme yöntemidir.

Bunun yanı sıra bu yöntemlere ekstra ekleyeceğimiz, konforunu ve etkisini arttırıcı bazı protokoller var. Bunlardan bir tanesi kök hücre. Kök hücre, saç ekimi operasyonunun hem daha hızlı iyileşmesini hem de daha verimli sonuç almasını sağlıyor.

Konforu arttıran en etkili yöntem ise sedasyon. Genel anestezi ile lokal anestezi arasında olan 10 dakikalık uyku süreci sırasında, ağrılı bütün işlemleri hallettiğimiz bir protokoldür. Sedasyonlu kök hücreli saç ekimi operasyonu, kişinin kalıcı ve en etkin sonucu almasını sağlıyor.

Saç Ekimi Operasyonu 6-8 Saatte Gerçekleşiyor

Saç ekimi yaparken öncelikle yerleştireceğimiz yuvaları Safir FUE metodu dediğimiz, safir kalemlerle açıyoruz. Son zamanlarda gelişen safir teknolojisi, daha hızlı yara iyileşmesi ile birlikte daha sık ve yoğun operasyon imkanı sağlıyor. Saç kökleri, FUE robotu olarak adlandırdığımız özel bir otomatik biyopsi punch yöntemi ile çıkartılıyor.

Kişiye göre değişkenlik göstermekle birlikte saç ekimi ortalama 6-8 saat süren bir operasyon. İşlem tamamen ağrısız, sızısız, konforlu geçiyor. Operasyon içerisinde bir anestezi uzmanının olması, operasyonun ağrısız sızısız geçmesini sağlıyor.

Saç Ekiminden 3 Gün Sonra İşe Dönülebilir

Operasyon sonrasında bir gün dinlenme oluyor, ikinci günde kontrol ve yıkama yapılıyor. Saç ekimi operasyonunu yaptıktan 3 gün sonra rahatlıkla kişi işine dönebiliyor. 10. günde ise tamamen kabuklar ve kızarıklık geçmiş oluyor. Kısa saçlı bir görüntü ortaya çıkıyor. Sonrasında kişi rahatlıkla sosyal hayatın içerisinde yer alabiliyor. Dışarıdan bakıldığında 10. günde kimse operasyon geçirdiğini anlamaz hale geliyor.

Ekilen Saçların Tamamı 1 Yıl sonra Çıkıyor

Operasyondan yaklaşık 4 ay sonra, ekilen saçların yüzde 10'u ile 20'si, 6 ay sonra yüzde 50 ve 60'ı, birinci yılın sonunda ise tamamı çıkmış oluyor.