Cudi Dağı’nda Tenis Turnuvası!

ŞIRNAK (İGFA) - Terörden temizlenen Cudi'de gerçekleştirilen turnuvaya Türkiye, Rusya, Litvanya, Kazakistan, Tunus, Polonya, İran, Gürcistan ve İngiltere'den 81 sporcu katıldı. Cudi Cup'a katılan sporcularla bir araya geldiler.

İçişleri Bakanlığı'ndan aktarılan habere göre Gençlik ve Spor Bakanlığının himayelerinde, Türkiye Tenis Federasyonunun (TTF) destek ve koordinasyonu, Valilik, belediye ve Şırnak Üniversitesinin (ŞÜ) katkılarıyla üniversite yerleşkesinde başlayan organizasyon, kentin ilk uluslararası tenis turnuvası olma özelliğini taşıyor.

Türkiye Tenis Federasyon Başkanı Cengiz Durmuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, federasyon olarak özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığının sporu tabana yayma politikalarına göre projeler geliştirdiklerini söyledi. Şırnak'ta geçen yıl ulusal bir turnuva düzenlediklerini hatırlatan Durmuş, "Burada çok güzel bir turnuva düzenliyoruz. Şırnak heyecanlı, biz de heyecanlıyız. Hepimiz başlangıç olarak harika bir işe imza atacağız. Federasyonun uluslararası bir turnuvayı burada yapması tarihinde bir ilk. Tüm dünyanın gözü üzerimizde. Şırnak başardı. İnşallah daha güzel projelerle birlikte olacağız." dedi.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, turnuvaya ev sahipliği yapmanın heyecanını, mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, bazı şeylerin hayal etmekle başladığını söyledi.

Belediye Başkanı Mehmet Yarka ise, Cudi eteklerinde geçmişte hep silah seslerinin yankılandığını belirterek artık raket seslerinin yankılandığını aktardı.