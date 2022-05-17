"Her yerde 'Matematik" Seferberliği! Yaz Okulları Açılacak!

Millî Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK ve üniversiteler iş birliğinde matematik dersinin öğrenimini günlük yaşam becerilerine uyarlayarak hem öğrenimini kolaylaştırmak hem de öğrencilerin bu dersi küçük yaştan itibaren sevmelerini sağlamak amacıyla başlatılan Matematik Seferberliği Tanıtım Töreni, Bakan Mahmut Özer'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende yaptığı konuşmada matematikteki öğrenme yaklaşımını değiştireceklerini belirten Bakan Özer, salondaki coşkuyu işaret ederek bunun bir seferberlik değil şenlik olduğunu söyledi.

Bakan Özer, öğretmen ve öğrenciler ile el ele yeni bir yola girmenin, gelecekle ilgili yeni bir adım atmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, Türkiye'nin son 20 yılda eğitim alanında kalite odaklı büyük bir dönüşüme imza attığını söyledi. Bakan Özer, yeni dönemde odak noktasının eğitimde fırsat eşitliği olduğunu kaydederek, Temel Eğitimde 10.000 Okul projesinden Bakanlığın uyguladığı diğer pek çok projeye hepsinin ana odağını eğitimde fırsat eşitliğinin oluşturduğunu söyledi.

"Matematik'in sadece sayısal eğilimi olan öğrencilerimize değil sözel eğilimi olan öğrencilerimize de eşit ağırlığa eğilimi olan öğrencilerimize de lazım" diyen Bakan Özer, "Aslında bu paradigmayı değiştirmemiz gerekiyor. Matematik, her insan için, hayatı anlaması için, hayatı yorumlaması için ve hayatın içerisinde rasyonel bir şekilde yol yürüyebilmesi için gerekli olan bir enstrüman sağlıyor. İşte bizler gençlerimizi 21. yüzyılın dünyasına bu yeteneklerle yetiştirmek için matematik seferberliğini hep birlikte bugün başlatmış oluyoruz. İnşallah bu, adım adım 81 ile ve 922 ilçemize yaygınlaşarak çok güzel başarı hikâyeleri ortaya çıkacak" diye konuştu.

MATEMATİK YAZ OKULLARI AÇILACAK

Bu arada Dün BİLSEM'lerde yaz okulu açılmasına ilişkin bir açıklamada bulunduğunu hatırlatan Bakan Özer, "2020 yılında 183 olan BİLSEM sayısını 2022 yılında 355'e çıkardık. Artık yazın BİLSEM'lerde yaz okulu kapsamında iki ders okutacağız: Bilim ve sanat. 2. sınıftan 12. sınıfa kadar BİLSEM öğrencisi olup olmadığına bakmaksızın çocuklarımıza istedikleri illerde yaz okullarına katılabilme imkânı getirdik." diye konuştu.