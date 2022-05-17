17 May 2022 - 16:35- Belediyeler

Keçiören'li Minik Ellerden Rengârenk Kurabiyeler!

ABONE OL Google News Sayfamız

Keçiören Belediyesi Gül Kreş Adası öğrencilerinin el becerilerini geliştirmek için kurabiye yapma etkenliği düzenlendi. Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) iş birliğinde düzenlenen etkinlikte minik öğrencilere önce kurabiye hamuru hazırlamanın püf noktaları anlatıldı.
Keçiören'li Minik Ellerden Rengârenk Kurabiyeler! mask
+4
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Daha sonra minik eller, Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) ve kreş öğretmenlerinin yardımıyla çeşitli kalıplarla kurabiye yapmanın keyfini yaşadı. Öğrenciler tarafından hazırlanan kurabiyeler tek tek paketlenerek kendilerine ikram edildi.

Ankara Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da kreş öğrencilerinin fiziksel ve zihinsek gelişimlerine katkı sunacak her türlü etkinliği yapmaya devam edeceklerini belirterek, “Ağaç yaş iken eğilir. Çocuklarımızı küçük yaşta ilgi duydukları alana yönlendiriyor, eğitimlerini severek sürdürmelerini sağlıyoruz. Keçiören Belediyesi olarak her yaş grubuna yönelik eğitim kurumlarımız var. Gerek okul dışı eğitim gerekse meslek edindirme kurslarımızla eğitimde nefer olmaya devam ediyoruz.” dedi. ​

17 May 2022 - 16:35 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara Büyükşehirden ’den “Barbekü Partisi” mask
Ankara Büyükşehirden ’den “Barbekü Partisi”
Beypazarı’ndan Geldiler Keçiören Deniz Dünyasını Gezdiler... mask
Beypazarı’ndan Geldiler Keçiören Deniz Dünyasını Gezdiler...
Keçiören'li Minik Ellerden Rengârenk Kurabiyeler! mask
Keçiören'li Minik Ellerden Rengârenk Kurabiyeler!
Kahramankazan'da "Ata Tohumu" Projesi Başlatıldı! 500 bin ücretsiz domates fidesi... mask
Kahramankazan'da "Ata Tohumu" Projesi Başlatıldı! 500 bin ücretsiz domates fidesi...
Çankaya'da 19 Mayıs'ta Mor ve Ötesi konseri! Anıtpark'ta Muhteşem Kutlama... mask
Çankaya'da 19 Mayıs'ta Mor ve Ötesi konseri! Anıtpark'ta Muhteşem Kutlama...
Ankara'da Altınfest Başlıyor... mask
Ankara'da Altınfest Başlıyor...
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL