Keçiören'li Minik Ellerden Rengârenk Kurabiyeler!

Daha sonra minik eller, Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) ve kreş öğretmenlerinin yardımıyla çeşitli kalıplarla kurabiye yapmanın keyfini yaşadı. Öğrenciler tarafından hazırlanan kurabiyeler tek tek paketlenerek kendilerine ikram edildi.
Ankara Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da kreş öğrencilerinin fiziksel ve zihinsek gelişimlerine katkı sunacak her türlü etkinliği yapmaya devam edeceklerini belirterek, “Ağaç yaş iken eğilir. Çocuklarımızı küçük yaşta ilgi duydukları alana yönlendiriyor, eğitimlerini severek sürdürmelerini sağlıyoruz. Keçiören Belediyesi olarak her yaş grubuna yönelik eğitim kurumlarımız var. Gerek okul dışı eğitim gerekse meslek edindirme kurslarımızla eğitimde nefer olmaya devam ediyoruz.” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.