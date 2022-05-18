Mamak'ta “Aile Olmak” Konferansına Büyük İlgi...

Ankara Mamak Belediyesi kültür sanat etkinlikleri göz doldurmaya devam ediyor. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi önemli bir konferansa ev sahipliği yaptı. Dr. Senai Demirci tarafından verilen “Aile Olmak” konferansına özellikle hanımlar büyük ilgi gösterdi. Dr. Senai Demirci, aile olmanın aslında hatalarla, hataları onarmakla, hataları kabullenmekle olabileceğini söyledi. Doyumsuz sohbeti ile Senai Demirci, katılımcılara güzel bir gün yaşattı.

Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci de kısa bir konuşma yaparak “Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, “Aile olmak bizi biz yapan, diğer ülkelerden ayıran en önemli özellik. Bizim olmazsa olmaz başlığımız aile… Mamak Belediyesi olarak yaptığımız bütün hizmetlerin ana sebebi aile olmak, aile yuvalarımızı güçlendirmek… Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.