18 May 2022 - 16:46- Belediyeler

Mamak'ta “Aile Olmak” Konferansına Büyük İlgi...

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Mamak Belediye Başkanı Murat Köse göreve geldiği günden bu yana aile konusunu hep ön planda tutuyor ve aile yapısının beslenmesi için çalışıyor. Bu bağlamda Mamak Belediyesi her hafta bir tiyatro, bir konferans, bir seminer, bir programla insanlara ulaşmaya gayret ediyor.
Mamak'ta “Aile Olmak” Konferansına Büyük İlgi... mask
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Ankara Mamak Belediyesi  kültür sanat etkinlikleri göz doldurmaya devam ediyor. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi önemli bir konferansa ev sahipliği yaptı. Dr. Senai Demirci tarafından verilen “Aile Olmak” konferansına özellikle hanımlar büyük ilgi gösterdi. Dr. Senai Demirci, aile olmanın aslında hatalarla, hataları onarmakla, hataları kabullenmekle olabileceğini söyledi. Doyumsuz sohbeti ile Senai Demirci, katılımcılara güzel bir gün yaşattı. 

Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci de kısa bir konuşma yaparak  “Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, “Aile olmak bizi biz yapan, diğer ülkelerden ayıran en önemli özellik. Bizim olmazsa olmaz başlığımız aile… Mamak Belediyesi olarak yaptığımız bütün hizmetlerin ana sebebi aile olmak, aile yuvalarımızı güçlendirmek… Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

18 May 2022 - 16:46 - Belediyeler

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