18 May 2022 - 16:46- Yaşam

Çileğin Faydaları Saymakla Bitmiyor! Kanser, Kolesterol, Kalp... İşte Çilek Tüketmeniz İçin 8 Önemli Neden!

İlkbahar ve yaz mevsiminin en sevilen meyvelerinden olan çilek sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda sağlığımız üzerindeki etkileriyle de ön plana çıkıyor! C vitamininden en zengin meyveler arasında yer alıyor çilek. Günlük bir porsiyon çilek tüketimiyle C vitamini ihtiyacınızı fazlasıyla karşılayabilirsiniz. Tam bir C vitamini deposu, ancak…