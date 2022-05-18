3 Büyükşehirde Trenler Ücretsiz Çalışacak!

Marmaray, Başkentray ve İZBAN 19 Mayıs'ta ücretsiz olacak. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İstanbul'da Marmaray; Ankara'da Başkentray ve de İzmir'de İZBAN'ın toplu ulaşıma ilişkin tren seferleri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19 Mayıs Perşembe günü saat 00.00'dan saat 23.59'a kadar ücretsiz olacağı açıklandı.