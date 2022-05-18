Marmaray, Başkentray ve İZBAN 19 Mayıs'ta ücretsiz olacak. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İstanbul'da Marmaray; Ankara'da Başkentray ve de İzmir'de İZBAN'ın toplu ulaşıma ilişkin tren seferleri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19 Mayıs Perşembe günü saat 00.00'dan saat 23.59'a kadar ücretsiz olacağı açıklandı.
18 May 2022 - 16:46- Gündem
3 Büyükşehirde Trenler Ücretsiz Çalışacak!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul, Ankara ve İzmir'de tren hatlarının 19 Mayıs'ta ücretsiz olarak çalışacağını duyurdu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.