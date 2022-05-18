NTV Ailesinin Acı Günü! Haber Spikeri Özlem Sarıkaya Yurt Kansere Yenik Düştü!

İSTANBUL (İGFA) - Bir süredir meme kanseriyle mücadele eden, NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt'tan acı haber geldi. Evli ve bir çocuk annesi olan 39 yaşındaki ünlü spiker Özlem Sarıkaya Yurt, yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, haber spikeri Yurt için başsağlığı mesajı dileğinde bulundu.

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "NTV haber spikeri Özlem Sarıkaya Yurt'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine, dostlarına ve kurumuna baş sağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

Özlem Sarıkaya Yurt'un cenazesi, 18 Mayıs Çarşamba günü İstanbul Ataköy 5. Kısım Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazı sonrasında toprağa verileceği öğrenildi.