18 May 2022 - 16:47- Belediyeler

Mamak Belediyesi Eğitim Seminerleriyle Her Zaman Kadınların Yanında...

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Mamak Belediyesi Aile Merkezlerinde düzenlenen eğitim seminerleriyle Mamaklı kadınlar bilgilendirilmeye devam ediyor. Başak Aile Merkezi ve Necip Fazıl Aile Merkezi’nde annelere, anne adaylarına “aile planlaması ve normal doğuma teşvik” semineri verildi.
Mamak Belediyesi Eğitim Seminerleriyle Her Zaman Kadınların Yanında... mask
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Lokman Hekim Üniversitesi Doktorları, normal doğumun, doğum sonrası anne sağlığı ve çocuk sağlığı açısından önemli olduğunu vurguladı, sezeryanın bir doğum olmadığını, sadece olağan dışı durumlarda kullanılması gereken ameliyatlı bir yöntem olduğunu ifade etti. 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Hanım kardeşlerimizin her konuda bilinçlenmesi bizim için önemli. Bu yüzden farklı konu başlıklarında düzenlediğimiz eğitim seminerleriyle onların yanındayız” diye konuştu. 

18 May 2022 - 16:47 - Belediyeler

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