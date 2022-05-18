Mamak Belediyesi Eğitim Seminerleriyle Her Zaman Kadınların Yanında...

Lokman Hekim Üniversitesi Doktorları, normal doğumun, doğum sonrası anne sağlığı ve çocuk sağlığı açısından önemli olduğunu vurguladı, sezeryanın bir doğum olmadığını, sadece olağan dışı durumlarda kullanılması gereken ameliyatlı bir yöntem olduğunu ifade etti.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Hanım kardeşlerimizin her konuda bilinçlenmesi bizim için önemli. Bu yüzden farklı konu başlıklarında düzenlediğimiz eğitim seminerleriyle onların yanındayız” diye konuştu.